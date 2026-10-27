Nordeste concentra 40% dos vídeos do Kwai na Black Friday

A descoberta de produtos por meio de vídeos tem ganhado espaço na jornada de compra para a Black Friday. Uma pesquisa realizada pelo Kwai mostra que 55% dos entrevistados encontram produtos de interesse ao assistir a vídeos de pessoas usando os itens - um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. O dado ganha relevância em um contexto no qual o Nordeste representa cerca de 40% do consumo de vídeos na plataforma, reforçando a importância da região para as conversas sobre conteúdo digital e comércio.

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O levantamento também aponta que 91% dos participantes têm intenção de comprar na Black Friday de 2026. Além de acompanhar vídeos sobre produtos, 30% afirmam descobrir ofertas e promoções no Kwai, um aumento de 9% em comparação com a pesquisa anterior. Os resultados indicam como o conteúdo pode fazer parte do processo de pesquisa e consideração antes da decisão de compra.

A preparação para a data começa com antecedência para muitos consumidores. Segundo a pesquisa, 27% dos entrevistados começam a procurar ofertas três meses antes da Black Friday, enquanto 25% iniciam a busca um mês antes. O comportamento reforça a importância de acompanhar os interesses dos consumidores ao longo da jornada, e não apenas nos dias de promoção.

As redes sociais também aparecem entre os canais utilizados para encontrar oportunidades: 44% dos participantes dizem recorrer a elas para buscar ofertas. Já 42% apontam marketplaces e lojas virtuais como principal canal de compra para a data, enquanto 30% preferem lojas físicas e 28% pretendem combinar os dois formatos. No Kwai Shop, os consumidores podem encontrar produtos apresentados em vídeos curtos e transmissões ao vivo, aproximando conteúdo e experiência de compra.

“Os vídeos têm um papel importante na descoberta de produtos, porque permitem que as pessoas conheçam itens em situações de uso e encontrem novas possibilidades de compra. Para as marcas, isso representa uma oportunidade de se conectar com os consumidores de forma mais contextualizada, especialmente em períodos como a Black Friday, quando a busca por ofertas se intensifica”, afirma Renan Kfouri, head de Varejo e E-commerce no Kwai for Business.

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Metodologia - A pesquisa Black Friday 2026, realizada pelo Kwai for Business, foi conduzida por meio de questionário in-app entre 22 e 26 de maio de 2026, com 10.383 respondentes. Participaram usuários ativos na plataforma nos 30 dias anteriores à pesquisa, de forma espontânea. O estudo utilizou metodologia não probabilística e de auto seleção.