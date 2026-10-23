Grupo Cartão de TODOS antecipa jornada de 40 horas semanais

O Grupo Cartão de TODOS tem, atualmente, aproximadamente 7,5 milhões famílias adimplentes (o que comprova a aprovação dos serviços), 30 mil funcionários, todos celetistas, possui em sua base 11 mil médicos, 5 mil dentistas, 537 clínicas AmorSaúde, que realizam 18 milhões de consulta por ano, e está constituindo uma comissão para estudar a antecipação da implementação integral da jornada de trabalho de 40 horas semanais para janeiro de 2027. A iniciativa reforça o compromisso da organização com a valorização dos colaboradores, a qualidade de vida no trabalho e os princípios da Administração Solidária.





A proposta parte do entendimento de que o tempo dedicado à família, ao lazer, à cultura e à vida pessoal é fundamental para o bem-estar dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, busca avaliar como a reorganização da jornada pode ser realizada de maneira responsável, considerando os impactos operacionais, econômicos e organizacionais do grupo.





Para Altair Vilar, presidente do Grupo Cartão de TODOS, a discussão sobre a jornada de trabalho representa uma oportunidade de colocar em prática valores que fazem parte da história da organização.





“Na Administração Solidária, acreditamos que o sucesso de uma empresa está diretamente relacionado à forma como ela valoriza as pessoas. Funcionários descansados, valorizados e motivados contribuem para um ambiente de trabalho melhor e para resultados mais sustentáveis”, afirma Altair Vilar.





Administração Solidária na prática

Com uma trajetória profissional que inclui experiências como trabalhador metalúrgico, engenheiro, dirigente sindical e empreendedor, Altair Vilar destaca a importância do diálogo entre trabalhadores, empresas e representantes do poder público na construção de avanços nas relações de trabalho.





O Grupo Cartão de TODOS defende que a valorização dos colaboradores deve caminhar junto com a sustentabilidade dos negócios. Nesse contexto, a comissão terá a missão de avaliar as condições necessárias para viabilizar a antecipação da jornada de 40 horas semanais, respeitando a legislação aplicável e as particularidades operacionais da organização.





A iniciativa também dialoga com o propósito que orienta a atuação do grupo: “todos por todos”, expressão que sintetiza a importância da cooperação entre colaboradores, franqueados, clientes e lideranças.





“Queremos demonstrar que é possível buscar resultados empresariais consistentes sem perder de vista o respeito às pessoas. A Administração Solidária nos ensina que o desenvolvimento de uma organização deve beneficiar também aqueles que contribuem diariamente para sua construção”, conclui o presidente.





Com essa iniciativa, o Grupo Cartão de TODOS pretende avançar na discussão sobre modelos de trabalho que conciliem produtividade, qualidade de vida e responsabilidade empresarial.





Sobre o Grupo Cartão de TODOS





O Grupo Cartão de TODOS atua no segmento de benefícios e acesso a serviços, com uma rede de franqueados e uma proposta voltada à ampliação do acesso da população a serviços e vantagens. Sua filosofia de Administração Solidária valoriza a cooperação entre empresa, colaboradores, franqueados e clientes.