Movado Group, Inc. firma acordo para vender participação majoritária na EBEL

O Movado Group, Inc. (NYSE: MOV) anunciou hoje a assinatura de um acordo vinculativo para vender uma participação de 95% em sua marca EBEL por US$ 66,5 milhões a um grupo comprador estratégico liderado pela Montres Journe SA (“Montres Journe”) — fabricante de relógios de luxo sediada em Genebra —, com a participação da Chanel (“Chanel”), a casa de luxo, e de Pierre Jacques, figura renomada na indústria relojoeira suíça, que atuará como Diretor Executivo (CEO) da EBEL. A transação está sujeita a ajustes habituais e condições de fechamento, sendo que o Movado Group manterá uma participação de 5% no negócio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Fundada na Suíça em 1911, a EBEL é uma marca de relógios de luxo premium conhecida por seu design distinto, excelência artesanal e rica tradição. Essa venda estratégica permite ao Movado Group concentrar-se ainda mais em seu portfólio principal de relógios e joias de moda e luxo acessível, ao mesmo tempo em que proporciona à EBEL uma nova estrutura societária, especificamente posicionada para apoiar o desenvolvimento da marca a longo prazo. Com a experiência e o capital da Montres Journe e da Chanel, e sob a liderança do veterano do setor Pierre Jacques, a EBEL contará com os recursos e o foco dedicado necessários para buscar sua próxima fase de crescimento.

Efraim Grinberg, Presidente do Conselho e CEO, declarou: "A EBEL é uma marca de prestígio com uma rica herança, conhecida por suas coleções cuidadosamente selecionadas, e estamos muito satisfeitos por ter encontrado parceiros que compartilham nossa apreciação pela marca e possuem uma visão empolgante para o seu futuro. Esta transação reflete a disciplina estratégica contínua com a qual gerenciamos nosso portfólio e alocamos nossos recursos. Ela nos permite concentrar totalmente na execução de nossas prioridades em nossas marcas de relógios e joias, ao mesmo tempo em que coloca a EBEL nas mãos de proprietários que possuem a experiência, o compromisso e a perspectiva de longo prazo para liberar todo o potencial desta excepcional marca suíça. Acreditamos que este é um resultado muito positivo tanto para o Movado Group quanto para a EBEL. Esperamos apoiar o grupo comprador durante o período de transição e participar de seu sucesso futuro como acionistas minoritários."

François-Paul Journe, fundador da F.P. Journe, comentou: "Assim como Michelangelo e tantos outros depois dele: o produto, o produto, o produto. A EBEL sempre foi sinônimo de produtos excepcionais, e estou muito feliz em contribuir para o seu próximo capítulo ao lado de meus amigos e parceiros."

Frédéric Grangié, Presidente da Chanel Watches & Fine Jewelry, acrescentou: "A EBEL é um dos grandes nomes da relojoaria suíça, com uma rica herança, uma identidade criativa distinta e uma base sólida para o crescimento futuro. Este investimento reflete nossa confiança no potencial de longo prazo da marca e nosso compromisso em apoiar seu desenvolvimento, preservando o trabalho artesanal, a excelência e os valores que definiram a EBEL por gerações. Estamos ansiosos para acompanhar a marca nesta próxima fase de sua história."

Pierre Jacques, que assumirá o cargo de CEO da EBEL após a transação, disse: “ "Sinto um orgulho e um entusiasmo imensos por liderar esta nova etapa da EBEL ao lado de François-Paul Journe e da Chanel, e por contribuir para o sucesso futuro de uma Maison tão icônica."

Como parte da transação, marcas registradas, outros ativos de propriedade intelectual, estoques e certos outros ativos dedicados principalmente ao negócio da EBEL — incluindo a Villa Turque, uma casa modernista histórica projetada pelo renomado arquiteto Le Corbusier — serão transferidos para uma subsidiária suíça recém-criada do Movado Group. Determinados funcionários do Movado Group dedicados ao negócio da EBEL passarão a ser colaboradores da nova subsidiária suíça. No fechamento da operação, previsto para ocorrer nos próximos meses, 95% da participação acionária na nova subsidiária da EBEL serão transferidos para o grupo comprador. O Movado Group também prestará certos serviços à entidade EBEL, mediante um contrato de serviços de transição após o fechamento, para apoiar uma transição ordenada e garantir a continuidade para os clientes e parceiros de negócios da EBEL.

Sobre a Movado

O Movado Group, Inc. projeta, adquire e distribui relógios das marcas MOVADO®, MVMT®, OLIVIA BURTON®, EBEL®, CONCORD®, CALVIN KLEIN®, COACH®, TOMMY HILFIGER®, HUGO BOSS® e LACOSTE® — bem como, em menor escala, joias e outros acessórios — e opera lojas "Movado Company Stores" nos Estados Unidos e no Canadá.

Sobre a EBEL

Fundada em 1911 em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, a EBEL é uma marca suíça de relógios de luxo conhecida por seu design distinto, excelência artesanal e tradição. A marca oferece uma linha de relógios de luxo para homens e mulheres e é reconhecida por coleções que incluem o EBEL Sport Classic.

Sobre a Montres Journe SA

Fundada em Genebra em 1999 pelo mestre relojoeiro François-Paul Journe, a Montres Journe SA — que opera sob o nome comercial F.P. Journe — é uma fabricante de relógios de luxo especializada em cronometria mecânica de precisão. Sediada em Genebra, a empresa projeta e produz seus relógios e componentes internamente, sendo reconhecida por seu foco em inovação, excelência artesanal e técnica.

Sobre a Chanel

A Chanel é líder mundial na criação, desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos de luxo. Fundada por Gabrielle Chanel no início do século passado, a Chanel oferece uma ampla gama de criações de alto padrão, incluindo moda prêt-à-porter, artigos de couro, acessórios de moda, óculos, fragrâncias, maquiagem, produtos para cuidados com a pele, joias e relógios. A Chanel dedica-se ao luxo supremo e ao mais alto nível de excelência artesanal. Seus valores fundamentais permanecem historicamente alicerçados na criação excepcional. Nesse sentido, a Chanel promove a cultura, a arte, a criatividade e o savoir-faire em todo o mundo, além de investir significativamente em pessoas, R&D, desenvolvimento sustentável e inovação. Ao final de 2025, a Chanel empregava 38.000 pessoas em todo o mundo.

Este comunicado à imprensa contém certas declarações prospectivas, nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. A Empresa buscou, sempre que possível, identificar essas declarações prospectivas utilizando termos como "espera", "prevê", "acredita", "visa", "objetivos", "projeta", "pretende", "planeja", "busca", "estima", "pode", "irá", "deveria" e variações dessas palavras ou expressões semelhantes. Da mesma forma, declarações neste comunicado que descrevem a estratégia de negócios, as perspectivas, os objetivos, os planos, as intenções ou as metas da Empresa também constituem declarações prospectivas. Consequentemente, tais declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as conquistas da Empresa, bem como os níveis de dividendos futuros, difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Esses riscos e incertezas podem incluir, entre outros: a possibilidade de que a venda proposta de uma participação de 95% na EBEL não seja concluída no cronograma previsto ou sequer se concretize; o cumprimento ou a dispensa das condições para o fechamento da operação, incluindo a conclusão da reorganização pré-fechamento prevista e o recebimento de quaisquer aprovações regulatórias, fiscais ou de outra natureza necessárias; a possibilidade de que a contraprestação final difira do valor anunciado em decorrência de ajustes no preço de aquisição; o desvio da atenção da administração e outras perturbações resultantes da transação; a capacidade de concluir a transferência de ativos, passivos, funcionários e arranjos contratuais previstos na transação; a capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações de transição e outras obrigações pós-fechamento; os efeitos financeiros, fiscais e contábeis da transação, incluindo custos e tributos relacionados à operação; o desempenho da EBEL após a transação e o valor da participação de 5% retida pela Companhia; a capacidade da Companhia de obter os benefícios estratégicos e financeiros previstos com a transação; e outros fatores discutidos no Relatório Anual da Companhia (Formulário 10-K) e em outros documentos arquivados junto à Securities and Exchange Commission (SEC). Essas declarações refletem as convicções atuais da Companhia e baseiam-se em informações atualmente disponíveis. Ressalta-se que desdobramentos posteriores a este comunicado à imprensa provavelmente tornarão essas declarações obsoletas com o passar do tempo. A Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar suas declarações prospectivas, e este comunicado não deve ser interpretado como indicação de que a Companhia assume qualquer dever de atualizar suas perspectivas no futuro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261007785896/pt/

Para o Movado Group:

Investidores:

Allison Malkin

allison.malkin@icrinc.com

Mídia:

Heather Cohen Sugarman

hcohen@movadogroup.com

Para a Chanel:

Mídia:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

chanel@teneo.com