Gestão de ambulantes: do estoque à venda

Como definir o preço de um produto sem comprometer o lucro? De que forma organizar o estoque para evitar desperdícios? E como atrair mais clientes e aumentar as vendas? Essas são algumas das decisões que fazem parte da rotina de quem trabalha como vendedor ambulante e precisa conciliar diferentes atividades para manter o negócio funcionando.

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Ter conhecimento sobre gestão pode ajudar, por exemplo, a planejar melhor as compras, controlar a entrada e saída de produtos, organizar as finanças e definir estratégias para divulgar o negócio. Na prática, essas informações podem contribuir para uma administração mais eficiente dos recursos, ajudando a reduzir perdas, melhorar os resultados e identificar oportunidades de crescimento.

Esse é um dos temas abordados pelo Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio, plataforma gratuita de capacitação da Coca-Cola Brasil voltada a micro e pequenos empreendedores. Com 21 cursos online, rápidos e práticos, a iniciativa reúne conteúdos sobre diferentes desafios de quem empreende, como gestão financeira, precificação, marketing, atendimento, estoque, sustentabilidade e inteligência artificial. Os cursos têm duração média entre 7 e 19 minutos.

Gestão na rotina de quem empreende nas ruas

Entre os conteúdos disponíveis está o curso “Guia Essencial de Gestão Para Ambulantes”, desenvolvido pela Coca-Cola Brasil em parceria com a Aliança Empreendedora. Voltada a quem trabalha como vendedor ambulante, a capacitação reúne cinco lições gratuitas com orientações práticas sobre gestão de estoque, precificação, finanças e marketing, mostrando como esses conhecimentos podem contribuir para a organização e o desenvolvimento do negócio.

Na gestão de estoque, por exemplo, acompanhar a quantidade de produtos disponíveis e identificar os itens com maior saída pode ajudar o empreendedor a planejar as compras e evitar tanto a falta de mercadorias quanto o excesso de produtos. Já na precificação, considerar os custos envolvidos na atividade é importante para estabelecer preços que sejam competitivos e, ao mesmo tempo, contribuam para a sustentabilidade financeira do negócio.

O planejamento financeiro também faz parte dessa rotina. Registrar as entradas e saídas de dinheiro, acompanhar as despesas e separar as finanças pessoais das contas do negócio são práticas que podem ajudar o ambulante a entender melhor seus resultados e tomar decisões mais conscientes. No marketing, ações como melhorar a apresentação dos produtos, divulgar o negócio e fortalecer o relacionamento com os clientes podem contribuir para ampliar as oportunidades de venda.

Conhecimento para diferentes desafios

Além do conteúdo voltado aos ambulantes, estão disponíveis capacitações sobre empreendedorismo, gastronomia, precificação, gestão financeira, atendimento, marketing, gestão de estoque e sustentabilidade, entre outros temas. A proposta é oferecer conhecimento prático e acessível para apoiar diferentes necessidades da rotina dos pequenos negócios.

“Acreditamos que apoiar o pequeno empreendedor também é uma forma de gerar desenvolvimento. Quando falamos em inclusão produtiva, estamos falando de oferecer ferramentas práticas para quem empreende no dia a dia, movimenta a economia local e gera renda. A plataforma é uma oportunidade de levar conhecimento simples, acessível e gratuito para ajudar esses pequenos negócios a crescer de forma mais sustentável”, afirma Katielle Haffner, Diretora de Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil.

Os cursos são gratuitos e podem ser acessados pelo celular ou computador. Para começar, basta acessar a plataforma, informar o nome completo e assistir às aulas. Cada participante pode acompanhar os conteúdos no próprio ritmo e, ao concluir um curso, recebe um certificado da Coca-Cola Brasil. No caso do Guia Essencial de Gestão Para Ambulantes, a certificação é oferecida em parceria com a Aliança Empreendedora.

Confira os cursos:

Guia Essencial de Gestão Para Ambulantes:



https://cocacoladaumgasnoseunegocio.com/ambulantes/

Como Começar um Negócio Gastando Pouco:



https://cursos.cocacoladaumgasnoseunegocio.com/#/curso/como-comecar-um-negocio-gastando-pouco/OKIXa9w9x68

Sobre o Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio

O Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio é uma plataforma gratuita de capacitação criada para apoiar micro e pequenos empreendedores por meio de conteúdos online voltados à gestão e ao desenvolvimento dos negócios.

Com cursos rápidos, práticos e certificados, a iniciativa oferece conhecimento acessível sobre temas como empreendedorismo, marketing, gestão financeira, atendimento, precificação, sustentabilidade e inteligência artificial, entre outros.

Acesse a plataforma:



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