Workshop em BH ensina empresários e gestores a criar agentes de IA

Faltam poucos dias para o workshop "Impacto IA: do problema do negócio ao agente com inteligência artificial". O evento, que acontece ainda este mês, vai ensinar empresários, gestores e líderes a criar, sem programação, agentes de IA capazes de executar tarefas reais dentro das empresas. O primeiro encontro será online, no dia 20 de outubro, e o segundo, presencial, no dia 23, no Raja Hub, no Bairro Nova Suíça. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas pela plataforma Sympla.

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O evento é idealizado e conduzido por Alysson Lisboa, doutorando em transformação digital e inteligência artificial pelo PPGIT/UFMG e professor de IA aplicada aos negócios no Ibmec, no IEC PUC Minas e na Fundação Dom Cabral. Segundo ele, “o objetivo é capacitar empresários, líderes e gestores para que possam conhecer as potencialidades da IA generativa para além do uso do ChatGPT, Gemini e outros”.



Agentes de IA: o futuro do trabalho em transformação



Os agentes de IA prometem transformar o mercado de trabalho e devem crescer 25 vezes até 2030, segundo projeções de mercado. Diferentemente de tecnologias que apenas auxiliam o usuário, esses agentes têm capacidade de executar tarefas de forma autônoma, redefinindo processos em áreas como vendas, atendimento e análise de dados.



Para se adaptar, é essencial mapear os processos atuais e identificar quais podem ser automatizados. Com a delegação de tarefas operacionais, ganham importância habilidades como a definição clara de objetivos e a supervisão. A autonomia dos agentes também traz desafios, como a necessidade de estabelecer limites claros e garantir a responsabilidade pelas ações executadas. É exatamente esse percurso, do mapeamento do problema ao agente em funcionamento, que o Impacto IA propõe percorrer com os participantes.



Formato híbrido e imersão prática



O workshop combina os formatos online e presencial para oferecer mais flexibilidade aos participantes. No dia 20 de outubro, das 19h às 21h30, o encontro online será dedicado ao alinhamento técnico: os participantes vão tirar dúvidas, apresentar os desafios de suas empresas, conhecer as ferramentas e instalar os aplicativos que serão usados na etapa seguinte. No dia 23 de outubro, das 8h às 13h, a turma se reúne no Raja Hub para a parte prática. Ao todo, são sete horas e meia de imersão, com atividades aplicadas a problemas reais.



Para o professor, o workshop não pretende convencer os empresários sobre a necessidade de mudar, mas mostrar como a mudança deve ser feita. “Não se trata de um curso teórico. Vamos utilizar o espaço como um ambiente de solução para problemas reais, com soluções que vão desde a automatização da triagem de e-mails até a criação de chatbots capazes de responder a partir das informações completas das empresas”, afirma.



Sem código, com ferramentas de ponta



Um dos diferenciais do Impacto IA é o uso de ferramentas no code (sem código), o que permite criar automações robustas sem conhecimento de programação. Com plataformas como n8n, Make e Google Cloud, os participantes vão aprender a integrar modelos como Gemini (Google), Claude (Anthropic), DeepSeek e OpenAI aos seus processos de negócio. O que antes ficava restrito ao departamento de TI passa a estar ao alcance de gestores e equipes de diversas áreas.



Durante o workshop, os participantes também terão acesso ao Canvas IA, ferramenta desenvolvida pelo professor para ajudar gestores a identificar gargalos operacionais, refletir sobre a qualidade dos dados e estruturar soluções de IA antes de partir para a execução.



Adaptação e competitividade



Em 2022, 35% das empresas já usavam IA, segundo o IBM Global AI Adoption Index. Pesquisas da McKinsey mostram que apenas 20% das empresas possuem políticas de risco para lidar com o uso da IA generativa, e essas políticas geralmente cobrem apenas o uso de informações proprietárias. Já um levantamento da PwC com mais de 4,4 mil CEOs revela que quase 40% deles não acreditam que suas organizações continuarão economicamente viáveis na próxima década se seguirem no mesmo caminho.

O uso indiscriminado da IA generativa pode provocar problemas sérios às organizações, do vazamento de dados à exposição de informações sensíveis. O Brasil está entre os países que mais adotam a tecnologia, mas perde competitividade por não dominar os processos de implantação e manutenção de sistemas de IA.



Público-alvo e nível



O treinamento é voltado para quem ocupa cargos de decisão ou deseja otimizar a operação: empresários, gestores, analistas de negócios e líderes desafiados pelas transformações trazidas pela IA. O nível vai do básico ao intermediário, de modo que mesmo quem nunca utilizou ferramentas de automação consiga acompanhar e implementar as soluções.

Serviço



Evento: Workshop IMPACTO IA: do problema do negócio ao agente com inteligência artificial



Encontro online (obrigatório): 20 de outubro, das 19h às 21h30, via Teams



Encontro presencial: 23 de outubro, das 8h às 13h, no Raja Hub, bairro Nova Suíça, Belo Horizonte (MG)



Vagas: limitadas



Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/impacto-ia-do-problema-do-negocio-ao-agente-com-inteligencia-artificial-operando/3546418



Mais informações: https://workshopdeia.alysson.ia.br

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Apoio: Raja Hub e SIMMME/SL

