Caixa-preta: o que é, o que ela grava e por que aviões pequenos nem sempre têm uma?

Quando uma acidente aéreo acontece e não deixa sobreviventes, uma das primeiras orientações para entender o ocorrido é buscar a caixa-preta do avião — mas o quê é a caixa preta e quais informações ela pode conter?

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A caixa-preta é um item de segurança formado por unidade de memória protegida, sinalizador para acidentes marítimos e caixa de energia com controladores ligados à aeronave. O sistema divide duas funções que podem operar juntas ou separadas: o gravador de voz da cabine e o gravador de dados do voo.

O cientista australiano David Warren criou o equipamento nos anos 1950, no Aeronautical Research Laboratory, em Melbourne. Ele perdeu o pai em um desastre aéreo sem solução e percebeu a utilidade de registrar os momentos do voo.

Os modelos atuais exibem pintura laranja para facilitar a localização em destroços e no mar. Versões modernas adotam o formato cilíndrico para economizar espaço físico e reforçar a proteção estrutural da memória.

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Funcionamento e capacidade de gravação

As duas caixas (gravador de voz da cabine e o gravador de dados do voo) contam com a unidade CSMU, protegida por três camadas de segurança. Sensores enviam parâmetros para a unidade FDAU, instalada na parte frontal abaixo do cockpit, que repassa as informações aos gravadores. Em caso de queda na água, o cilindro ULB emite sinais acústicos para orientar o resgate.

Cada módulo desempenha um papel específico na coleta:

o CVR registra até duas horas de conversas e ruídos internos com quatro microfones, incluindo fones da tripulação e centro da cabine;

o FDR armazena até 25 horas de parâmetros como velocidade, altitude, combustível e piloto automático, viabilizando reconstituições em 3D.

A tecnologia migrou das fitas magnéticas, restritas a 100 parâmetros, para memórias de estado sólido, capazes de guardar milhares de dados. Os dispositivos gravam em ciclo contínuo, no qual os arquivos recentes substituem as gravações antigas.

Por que não transmitir essas informações em tempo real?

Aeronaves utilizam o sistema ACARS para emitir informações simples durante decolagens e pousos, como clima e fechamento de portas. Enviar todo o conteúdo da caixa-preta via satélite exigiria servidores potentes e conexão veloz, gerando custos desproporcionais para as companhias aéreas diante da raridade de acidentes sem solução.

A transmissão ao vivo esbarra também em restrições éticas: manter os pilotos sob vigilância permanente geraria constrangimento profissional. As gravações de áudio permanecem restritas a investigações técnicas.

Critérios de uso em aviões pequenos

A presença do dispositivo depende exclusivamente da legislação aeronáutica. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) assegura que a ausência de gravadores não compromete a operação nem a segurança do voo. A exigência legal varia segundo critérios específicos: certificado do operador, tipo de operação realizada, configuração e capacidade da aeronave, ano de fabricação e número de pilotos necessários.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria