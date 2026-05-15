Do projeto ao céu: como uma aeronave comercial é fabricada hoje

A fabricação de uma aeronave comercial moderna é uma operação industrial monumental, que leva anos desde a concepção até a entrega. O processo reúne milhões de componentes de diversas partes do mundo em uma linha de montagem de precisão, onde a segurança e a eficiência são os pilares de cada etapa.

Tudo começa na fase de projeto, que hoje é quase inteiramente digital. Engenheiros utilizam softwares avançados para criar modelos tridimensionais detalhados, simulando o comportamento do avião em diferentes condições de voo. Essa etapa virtual permite otimizar a aerodinâmica, reduzir o peso e testar a resistência estrutural antes mesmo que uma única peça física seja produzida.

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Materiais de alta performance

A escolha dos materiais é decisiva para o desempenho da aeronave. Ligas de alumínio leves e resistentes ainda compõem grande parte da estrutura, mas os materiais compostos, como a fibra de carbono, ganham cada vez mais espaço. Eles são empregados em áreas como asas e fuselagem por serem extremamente fortes e mais leves que o metal, resultando em menor consumo de combustível.

O titânio também é usado em componentes que exigem alta resistência a temperaturas elevadas e corrosão, como em partes dos motores e no trem de pouso.

A montagem final

Com o projeto definido e os materiais selecionados, inicia-se a construção das diferentes seções da aeronave. Asas, fuselagem, cauda e outros grandes componentes são fabricados em locais distintos e depois transportados para a linha de montagem final. Lá, as partes são unidas em um processo que se assemelha a um quebra-cabeça de alta tecnologia.

Em paralelo, equipes especializadas instalam quilômetros de fiação elétrica, dutos de ar e sistemas hidráulicos. A instalação dos motores, do trem de pouso e dos interiores, como assentos e bagageiros, ocorre nas fases seguintes, transformando a estrutura vazia em uma máquina funcional.

Testes rigorosos de segurança

Antes do primeiro voo, a aeronave passa por uma bateria exaustiva de testes em solo. Sistemas elétricos, hidráulicos e de combustível são verificados repetidamente. As asas são submetidas a testes de estresse, sendo flexionadas a limites muito além do que enfrentariam em condições normais de operação.

Após a aprovação em solo, a equipe de testes realiza os primeiros voos para avaliar o comportamento da aeronave no ar. Somente após cumprir centenas de horas de voo e receber a certificação de agências reguladoras de aviação, como a ANAC no Brasil, a FAA nos Estados Unidos e a EASA na Europa, o avião é considerado seguro e está pronto para ser entregue à companhia aérea.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.