O que Cenipa investiga e quanto tempo leva apuração de acidente aéreo

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

crédito: Corpo de Bombeiros SC/Divulgação. Morre cantor sertanejo Rick em acidente de helicóptero que matou outras 4 pessoas. O helicóptero é um Bell 430, prefixo PP-MGR, que caiu em Urubici, na Serra de Santa Catarina. Morreram na queda queda de helicóptero: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Na foto, local onde foi encontrado os destroços do helicóptero.

A queda de um helicóptero na região de Urubici, na serra de Santa Catarina, ocorrida na segunda-feira (21/9), que resultou na morte de cinco pessoas, mobilizou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim quando desapareceu. O órgão, ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), é o responsável por apurar as causas do ocorrido para prevenir novas tragédias. Entender como essa investigação funciona, desde os primeiros passos até a conclusão, é fundamental para compreender os próximos desdobramentos.

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As equipes do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), órgão regional do Cenipa sediado em Canoas (RS), foram acionadas para conduzir a chamada "Ação Inicial". Essa é a primeira etapa do processo, que envolve a identificação de indícios, a coleta de partes da aeronave para análise e a organização de relatos de testemunhas.

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O que é o Cenipa?

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) é a organização do Comando da Aeronáutica responsável por investigar acidentes e incidentes da aviação civil e militar no Brasil. Seu principal objetivo não é apontar culpados, mas sim identificar os fatores que contribuíram para o evento e emitir recomendações de segurança.

Como funciona a investigação de um acidente aéreo?

O processo de apuração segue um método rigoroso, dividido em etapas claras, desde a chegada ao local do acidente até a publicação do relatório final. Cada fase é essencial para montar o quebra-cabeça que explica a sequência de eventos que levaram ao ocorrido.

Quanto tempo leva uma apuração do Cenipa?

Não existe um prazo fixo para a conclusão de uma investigação do Cenipa. A complexidade de cada acidente aéreo determina o tempo necessário, que pode variar de alguns meses a mais de um ano. Fatores como a análise de destroços e a decodificação de dados das caixas-pretas influenciam diretamente na duração dos trabalhos.

Qual o objetivo da investigação?

É fundamental entender que a investigação do Cenipa tem um caráter exclusivamente preventivo. O órgão não aponta culpados nem estabelece responsabilidades civis ou criminais. Essa função cabe às autoridades policiais e ao sistema de Justiça.

O foco do relatório final é a segurança de voo. As recomendações geradas a partir da apuração servem para aprimorar normas, treinar equipes e corrigir falhas em projetos, beneficiando toda a aviação e evitando que eventos semelhantes se repitam.

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A investigação do acidente está em fase inicial desde 22 de setembro de 2026.