O que Cenipa investiga e quanto tempo leva apuração de acidente aéreo
Órgão da FAB mobilizou peritos e investigadores do SERIPA V; entenda o que é a 'ação inicial' e os próximos passos
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A queda de um helicóptero na região de Urubici, na serra de Santa Catarina, ocorrida na segunda-feira (21/9), que resultou na morte de cinco pessoas, mobilizou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim quando desapareceu. O órgão, ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), é o responsável por apurar as causas do ocorrido para prevenir novas tragédias. Entender como essa investigação funciona, desde os primeiros passos até a conclusão, é fundamental para compreender os próximos desdobramentos.
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As equipes do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), órgão regional do Cenipa sediado em Canoas (RS), foram acionadas para conduzir a chamada "Ação Inicial". Essa é a primeira etapa do processo, que envolve a identificação de indícios, a coleta de partes da aeronave para análise e a organização de relatos de testemunhas.
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O que é o Cenipa?
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) é a organização do Comando da Aeronáutica responsável por investigar acidentes e incidentes da aviação civil e militar no Brasil. Seu principal objetivo não é apontar culpados, mas sim identificar os fatores que contribuíram para o evento e emitir recomendações de segurança.
Como funciona a investigação de um acidente aéreo?
O processo de apuração segue um método rigoroso, dividido em etapas claras, desde a chegada ao local do acidente até a publicação do relatório final. Cada fase é essencial para montar o quebra-cabeça que explica a sequência de eventos que levaram ao ocorrido.
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Ação inicial: Logo após a notificação, investigadores são enviados ao local. Esta fase consiste em preservar destroços, coletar evidências iniciais, como os gravadores de voo (caixas-pretas), e fotografar a cena para documentação.
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Coleta de dados: Nesta etapa, os peritos reúnem todas as informações possíveis: dados de radares, comunicações com a torre de controle, histórico de manutenção da aeronave, relatos de testemunhas e a documentação dos tripulantes.
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Análise técnica: Com os dados em mãos, diversas equipes analisam os fatores que podem ter contribuído para o acidente. Isso inclui o fator humano (decisões da tripulação), o fator material (falhas em componentes) e o fator operacional (condições climáticas, infraestrutura).
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Relatório final: Após a conclusão da análise, o Cenipa elabora um relatório detalhado. O documento descreve o acidente, os fatores contribuintes e emite recomendações de segurança para órgãos reguladores, fabricantes e operadores aéreos.
Quanto tempo leva uma apuração do Cenipa?
Não existe um prazo fixo para a conclusão de uma investigação do Cenipa. A complexidade de cada acidente aéreo determina o tempo necessário, que pode variar de alguns meses a mais de um ano. Fatores como a análise de destroços e a decodificação de dados das caixas-pretas influenciam diretamente na duração dos trabalhos.
Qual o objetivo da investigação?
É fundamental entender que a investigação do Cenipa tem um caráter exclusivamente preventivo. O órgão não aponta culpados nem estabelece responsabilidades civis ou criminais. Essa função cabe às autoridades policiais e ao sistema de Justiça.
O foco do relatório final é a segurança de voo. As recomendações geradas a partir da apuração servem para aprimorar normas, treinar equipes e corrigir falhas em projetos, beneficiando toda a aviação e evitando que eventos semelhantes se repitam.
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A investigação do acidente está em fase inicial desde 22 de setembro de 2026.