Durante funeral, familiares prometem honrar legado de Bruno Avelar

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

Homenagens e comoção marcaram a despedida do empresário mineiro Bruno Avelar, de 41 anos, ontem, no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. Ele foi uma das cinco vítimas da queda de helicóptero, em Santa Catarina, que também matou o cantor Rick, da dupla com Renner. A viúva e o filho mais novo do empresário prometeram honrar o legado dele.

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A emoção marcou as declarações da jornalista Lívia Avelar durante a despedida do marido. Um mês após celebrarem o casamento, a viúva relembrou os momentos que antecederam o acidente de helicóptero em Santa Catarina e as últimas palavras que ouviu do companheiro.

Lívia revelou que acompanhava Bruno em quase todas as suas viagens e que também estava a bordo da aeronave momentos antes da tragédia. O casal havia saído de Porto Belo com destino a São Joaquim, mas fez uma parada em Balneário Camboriú, onde ela desembarcou.

“Ele virou para mim um dia antes e falou: ‘Vamos e você fica em Balneário. Eu sigo para São Joaquim e no outro dia eu volto’. Eu fui porque era a parceira dele, acompanhava-o para baixo e para cima”, relatou.

A viúva contou que a aeronave ainda esperou cerca de três horas no solo por conta das condições meteorológicas antes de decolar. Na despedida do casal, uma atitude do empresário chamou a atenção de Lívia. “Quando ele me deixou no aeroporto, a gente se despediu, falei ‘te amo’, ele falou ‘te amo’, e virou para o motorista, uma pessoa que a gente nem conhecia, que estava ali nos atendendo, e falou: ‘Cuida dela’. Eu não entendi na hora, mas nunca imaginaria que seria o último dia que a gente se veria.”

Filho de Bruno, Kai Avelar, de 10 anos, também homenageou o pai durante o velório. Demonstrando maturidade e carinho, o menino destacou o impacto positivo do pai na vida de outras pessoas e prometeu dar continuidade ao seu trabalho no futuro.

“Hoje foi um dia que vai emocionar muitas pessoas e meu pai foi uma pessoa que ajudou muitas. Eu vou continuar o legado dele quando tiver mais de 18 anos, porque sei que é isso que ele ia querer”, afirmou o garoto.

Entre as memórias que guarda com carinho, Kai revelou os objetos simbólicos que mantém consigo: um item com dois passarinhos que representa a união entre ele e o pai, além de uma figurinha com a frase em inglês “I love you, dad” (“Eu te amo, papai”). O menino também relembrou que, na manhã anterior ao acidente, o empresário chegou a gravar uma mensagem especial dedicada aos filhos nas redes sociais.

Ao falar sobre o último contato direto com o pai, Kai recordou um momento simples de rotina. “Eu lembro, foi quando eu falei boa noite para ele antes de ir dormir.”

Emocionado, Kai fez questão de exaltar o lado paterno e generoso de Bruno Avelar. “Ele era o melhor pai que todo mundo podia ter. Era a melhor pessoa do mundo, que ajudou muitas pessoas. E eu quero que ele ajude mais lá em cima, com Jesus. Estou com saudade, mas sei que ele vai sempre estar no meu coração e no coração de todo mundo”, concluiu.

Seguido do velório, o corpo do empresário foi trasladado para o Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, na Região Norte da capital, onde ocorreu o sepultamento, no final da tarde de ontem. A cerimônia foi restrita a familiares e amigos próximos, que demonstraram grande comoção. Entre os presentes estava a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano.

Cinco vítimas

O helicóptero desapareceu na segunda-feira (21/9), durante um voo em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados na manhã seguinte em uma região da serra catarinense de difícil acesso. Os cinco ocupantes da aeronave morreram. Além de Bruno Avelar e do cantor Rick, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. As circunstâncias da queda são investigadas pelas autoridades aeronáuticas.

Com o atraso no retorno e a falta de sinal no celular do marido, a apreensão tomou conta de amigos e familiares ainda na segunda-feira. Lívia destacou que a família se apegou à esperança até a confirmação do acidente, alimentada por um lema constantemente repetido por Bruno: “Enquanto tivermos 1% de chance, teremos 99% de esperança e fé. Até o último momento a gente teve fé de que, mesmo que chegassem machucados, eles chegariam. Mas os planos são de Deus”, disse a jornalista.

Legado

Apesar da dor, Lívia fez questão de ressaltar a intensidade com que Bruno viveu. Ao relembrar a cerimônia de casamento realizada há cerca de um mês, ela mencionou que os votos espontâneos feitos pelo empresário hoje soam como uma preparação.

“O que ele falou ali, hoje faz todo sentido, porque ele já estava se preparando para essa despedida. Nos últimos dias, o Bruno sempre falava que estava se preparando para uma nova fase. Mas a gente não sabia que essa nova fase não seria aqui, seria na eternidade”, afirmou.

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Ao se despedir, Lívia prometeu seguir cuidando da família e da memória do marido, com quem viveu um relacionamento intenso. “Falava que ele era o meu furacãozinho e eu era a sua calmaria. Prometo honrar os filhos dele até o fim e cuidar deles como se fosse o Bruno cuidando. O legado dele vai continuar vivo”, finalizou.