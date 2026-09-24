Falha global em GPS faz Azul cancelar 34 voos no Aeroporto de Confins

Uma falha global em receptores de sinais GPS provocou o cancelamento de 34 voos da Azul no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, entre terça (22/9) e quarta-feira (23/9).

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De acordo com a BH Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, somente na terça foram registrados 30 cancelamentos relacionados ao problema, sendo 15 partidas e 15 chegadas.

Na manhã de quarta-feira, outros quatro voos foram cancelados: três chegadas e uma partida. O serviço foi normalizado ainda durante a manhã de ontem.

Falha atingiu aeronaves em diferentes países

A Azul informou que uma instabilidade global em receptores de sinais GPS da Honeywell afetou aeronaves em diferentes partes do mundo, incluindo modelos Embraer E195-E2 utilizados pela companhia.

Por causa do problema, alguns voos precisaram ser cancelados, enquanto outros sofreram atrasos.

Segundo a companhia aérea, os passageiros afetados receberam a assistência prevista na Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

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A Azul afirmou ainda que as medidas operacionais foram adotadas com foco na segurança dos passageiros e das operações.