Queda de helicóptero: filho de Bruno Avelar promete continuar legado do pai

O filho mais novo do empresário mineiro Bruno Avelar, uma das cinco vítimas da queda do helicóptero que também matou o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, homenageou o pai durante o velório, realizado nesta quinta-feira (24/9), em Belo Horizonte. Demonstrando maturidade e carinho, o menino Kai Avelar, de 10 anos, destacou o impacto positivo do pai na vida de outras pessoas e prometeu dar continuidade ao seu trabalho no futuro.

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“Hoje foi um dia que vai emocionar muitas pessoas e meu pai foi uma pessoa que ajudou muitas. Eu vou continuar o legado dele quando tiver mais de 18 anos, porque sei que é isso que ele ia querer”, afirmou o garoto.

Entre as memórias que guarda com carinho, Kai revelou os objetos simbólicos que mantém consigo: um item com dois passarinhos que representa a união entre ele e o pai, além de uma figurinha com a frase em inglês “I love you, dad”.

O menino também relembrou que, na manhã anterior ao acidente, o empresário chegou a gravar uma mensagem especial dedicada aos filhos nas redes sociais. Ao falar sobre o último contato direto com o pai, Kai recordou um momento simples de rotina. "Eu lembro, foi quando eu falei boa noite para ele, aí fui dormir."

Emocionado, Kai fez questão de exaltar o lado paterno e generoso de Bruno Avelar. “Ele era o melhor pai que todo mundo podia ter. Era a melhor pessoa do mundo, que ajudou muitas pessoas. E eu quero que ele ajude mais lá em cima com Jesus. Estou com saudade, mas sei que ele vai sempre estar no meu coração e no coração de todo mundo”, concluiu.

O que aconteceu?

O empresário mineiro foi uma das cinco vítimas de um acidente aéreo. O helicóptero desapareceu na segunda-feira (21), durante um voo em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados na manhã de terça-feira (22) em uma região de difícil acesso na serra catarinense.

Além de Bruno Avelar e Rick, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. As circunstâncias da queda são investigadas pelas autoridades aeronáuticas.

Quem era Bruno Avelar?

Natural de Belo Horizonte, Bruno Avelar construiu uma carreira voltada ao empreendedorismo, networking e organização de eventos. Ele era fundador do projeto “O Poder do Network” e também atuava como palestrante e escritor.

Ao longo da trajetória profissional, ganhou projeção no segmento de conexões empresariais e participou de eventos no Brasil e no exterior. Avelar também mantinha relação próxima com personalidades e empresários e atuava como apresentador em eventos beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr.

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Avelar e o cantor sertanejo Rick eram amigos e parceiros comerciais. O músico é um dos participantes frequentes dos eventos organizados pelo empresário e utiliza a plataforma para expandir seus próprios negócios e contatos fora do meio artístico.