Queda de helicóptero: viúva de Bruno Avelar relembra últimos momentos

A emoção marcou as declarações da jornalista Lívia Avelar durante a despedida do marido, o empresário mineiro Bruno Avelar, de 41 anos, realizada nesta quinta-feira (24/9), no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. Um mês após celebrarem o casamento, a viúva relembrou os momentos que antecederam o acidente de helicóptero em Santa Catarina e abriu o coração sobre as últimas palavras que ouviu do companheiro. A queda da aeronave deixou cinco mortos no total, incluindo também o cantor Rick, da dupla Rick & Renner.

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Lívia revelou que acompanhava Bruno em quase todas as suas viagens e que também estava a bordo da aeronave momentos antes da tragédia. O casal havia saído de Porto Belo com destino a São Joaquim, mas fez uma parada em Balneário Camboriú, onde ela desembarcou. “Ele virou para mim um dia antes e falou: ‘Vamos e você fica em Balneário. Eu sigo para São Joaquim e no outro dia eu volto’. Eu fui porque era a parceira dele, acompanhava ele para baixo e para cima”, relatou.

A viúva contou que a aeronave ainda esperou cerca de três horas no solo por conta das condições meteorológicas antes de decolar. Na despedida do casal, uma atitude do empresário chamou a atenção de Lívia. “Quando ele me deixou no aeroporto, a gente se despediu, falei ‘te amo’, ele falou ‘te amo’, e virou para o motorista, uma pessoa que a gente nem conhecia, que estava ali nos servindo, e falou: ‘Cuida dela’. Eu não entendi na hora, mas nunca imaginaria que seria o último dia que a gente se veria.”

Acidente deixou cinco mortos



O helicóptero desapareceu na segunda-feira (21/9), durante um voo em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados na manhã de terça-feira (22) em uma região de difícil acesso na serra catarinense. Os cinco ocupantes da aeronave morreram.

Além de Bruno Avelar e do cantor Rick, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. As circunstâncias da queda são investigadas pelas autoridades aeronáuticas.

Com o atraso no retorno e a falta de sinal no celular do marido, a apreensão tomou conta de amigos e familiares. Lívia destacou que a família se apegou à esperança até a confirmação do acidente, alimentada por um lema constantemente repetido por Bruno: “Enquanto tivermos 1% de chance, teremos 99% de esperança e fé".

"Até o último momento a gente teve fé de que, mesmo que chegassem machucados, eles iriam chegar. Mas os planos são de Deus”, disse a jornalista.

Casamento e legado

Apesar da dor, Lívia fez questão de ressaltar a intensidade com que Bruno viveu. Ao relembrar a cerimônia de casamento realizada há cerca de um mês, ela mencionou que os votos espontâneos feitos pelo empresário hoje soam como uma preparação.

“O que ele falou ali, hoje faz todo sentido, porque ele já estava se preparando para essa despedida. Os últimos dias do Bruno ele sempre falava que estava se preparando para uma nova fase. Mas a gente não sabia que essa nova fase não seria aqui, seria na eternidade”, afirmou.

Ao se despedir, Lívia prometeu seguir cuidando da família e honrar a memória do marido, com quem viveu um relacionamento intenso. "Falava que ele era o meu furacãozinho e eu era a sua calmaria. Prometo honrar os filhos dele até o fim e cuidar deles como se fosse o Bruno cuidando. O legado dele vai continuar vivo", finalizou.

Velório e sepultamento

O velório é aberto ao público e deve se estender até as 15h desta quinta. Depois, o corpo será transportado até o Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, na Região Norte da capital, onde o corpo será sepultado, às 17h.

Quem era Bruno Avelar?

Natural de Belo Horizonte, Bruno Avelar construiu uma carreira voltada ao empreendedorismo, networking e organização de eventos. Ele era fundador do projeto “O Poder do Network” e também atuava como palestrante e escritor.

Ao longo da trajetória profissional, ganhou projeção no segmento de conexões empresariais e participou de eventos no Brasil e no exterior. Avelar também mantinha relação próxima com personalidades e empresários e atuava como apresentador em eventos beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr.

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Qual a relação com o cantor Rick?

Avelar e o cantor sertanejo Rick são amigos e parceiros comerciais. O músico é um dos participantes frequentes dos eventos organizados pelo empresário e utiliza a plataforma para expandir seus próprios negócios e contatos fora do meio artístico. A presença de ambos no mesmo helicóptero evidencia a proximidade da relação, que une amizade e interesses profissionais.