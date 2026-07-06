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SEM INDÍCIO DE CRIME

PC encerra investigação sobre sumiço de ex-mulher do goleiro Bruno

"As diligências realizadas e os elementos reunidos ao longo da investigação apontam para um desaparecimento voluntário", informou a Polícia Civil

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Bruno Luis Barros
Wellington Barbosa
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/07/2026 23:10

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Após três dias desaparecida, ex de Bruno deu entrada no João XXIII, na capital mineira
Após três dias desaparecida, ex de Bruno deu entrada no João XXIII, na capital mineira crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encerrou a investigação sobre o desaparecimento de Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, ex-esposa do goleiro Bruno Fernandes. Segundo a corporação, as diligências realizadas apontaram que ela desapareceu voluntariamente e não foram encontrados indícios da prática de crime.

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"As diligências realizadas e os elementos reunidos ao longo da investigação apontam para um desaparecimento voluntário, não havendo indícios da prática de crime. Dessa forma, não subsistem elementos que justifiquem a continuidade da apuração, razão pela qual o procedimento investigativo foi encerrado", informou a instituição policial em nota. 

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Dayanne deu entrada na madrugada de domingo (5/7) no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, após permanecer desaparecida por cerca de três dias. Conforme informações obtidas pelo Estado de Minas, ela foi internada no setor de politraumatizados, intubada e em estado grave.

Desaparecimento

Dayanne desapareceu na manhã da última quinta-feira (2/7). O atual companheiro registrou um boletim de ocorrência na madrugada de sexta-feira (3/7), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o registro policial, ela deixou cartas em tom de despedida e o celular na residência onde morava com o companheiro. No aparelho, ele encontrou conversas relacionadas a dívidas.

Antes de desaparecer, Dayanne deixou os filhos na casa da mãe, por volta das 11h, e não fez mais contato. Ela foi casada com Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio da modelo Eliza Samudio em 2010.

Mãe de Eliza cobrou respostas

No sábado (4/7), a mãe de Eliza, Sônia Moura, comentou o desaparecimento de Dayanne nas redes sociais. Na publicação, ela cobrou respostas das autoridades e afirmou esperar que o caso tivesse um desfecho diferente do desaparecimento da filha.

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"Minha filha, há 16 anos, foi dada como desaparecida e até os dias atuais não tenho resposta. A minha filha virou estatística. Será que Dayanne fará parte dessa estatística? Espero que o final seja positivo", escreveu.

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