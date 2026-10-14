ISAC completa 15 anos com gestão de saúde em seis estados

O Instituto Saúde e Cidadania (ISAC), entidade que atua na gestão de unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), completa 15 anos com operações atualmente em seis estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Goiás, Piauí, Tocantins e Rio Grande do Sul. Ao longo desse período, a instituição, que possui sede no Distrito Federal, passou a administrar hospitais, unidades de pronto atendimento, maternidades, ambulatórios e serviços especializados de diferentes níveis de complexidade.

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O modelo adotado nas unidades de saúde combina planejamento, governança, qualidade assistencial, inovação e eficiência operacional. Cada nova operação demanda adaptação à realidade local e integração com o poder público, condição que a entidade considera determinante para que os resultados se convertam em acesso da população ao atendimento, diagnóstico, cirurgia e tratamento.

Para o presidente do ISAC, Antônio Carlos Drummond, a marca de 15 anos está diretamente ligada à expansão da estrutura da instituição e às equipes que participaram desse processo. “Chegar aos 15 anos é olhar para tudo o que construímos e reconhecer, sobretudo, as pessoas que fizeram parte dessa história. O ISAC cresceu, ampliou sua atuação e se tornou uma instituição mais preparada para os desafios da saúde, sem perder o que está na nossa essência: o compromisso de cuidar das pessoas e de entregar à população uma assistência pública de qualidade”, afirma.

A data é acompanhada da divulgação dos principais indicadores das unidades de saúde geridas pelo Instituto nos últimos anos, assim como das conquistas que beneficiam, sobretudo, a população. É o que ocorre em Parnaíba e Piripiri, no norte do Piauí, onde a instituição administra, respectivamente, o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) e o Hospital Regional Chagas Rodrigues (HRCR).

Entre os destaques estão o tempo de espera por procedimentos cirúrgicos no HEDA, que caiu de 60 para cerca de 22 dias, e a redução no índice de infecções, que recuou de 83,3% para 7,2% entre junho e novembro de 2023, nos seis primeiros meses após o ISAC assumir a administração, e chegou a 4%, patamar que permanece estável.

No HRCR, foram registradas 1.076 cirurgias eletivas entre janeiro e maio de 2026, ante 478 realizadas no mesmo intervalo de 2025, o que representa um crescimento de 125,1%. Já o volume total de procedimentos e atendimentos aumentou de 99.203 para 144.544 na mesma comparação, configurando um avanço de 45,7%.

Acreditações e rankings

Entre os reconhecimentos, o HEDA foi o primeiro hospital público do Piauí a obter o selo da Organização Nacional de Acreditação (ONA), em março de 2025. Em Maceió, capital alagoana, além de certificadas pela ONA, as UPAs Trapiche da Barra, Benedito Bentes e Santa Lúcia são as únicas UPAs de Alagoas a possuir a acreditação, demonstrando a maturidade dos processos de gestão e a cultura de segurança das unidades.

Além disso, desde 2021, as unidades administradas pelo ISAC em Alagoas e no Tocantins possuem a certificação Qmentum International, metodologia reconhecida internacionalmente, de origem canadense, que avalia qualidade dos serviços, segurança do paciente, governança e melhoria contínua. Segundo a organização social, trata-se da única certificação Qmentum International concedida em rede na América Latina, modalidade que analisa as unidades de forma integrada.

O ambiente de trabalho também passou por avaliação da consultoria global Great Place to Work (GPTW), cujo selo considera a percepção dos próprios colaboradores. Em julho de 2024, o ISAC recebeu quatro certificações, referentes às três UPAs de Maceió e ao Hospital da Cidade, então sob sua gestão. No ano seguinte, a UPA Santa Lúcia obteve o 1º lugar nacional na categoria hospitais de médio e grande porte.

Neste ano, duas unidades hospitalares geridas pelo ISAC figuram na lista dos 100 melhores hospitais públicos do país, de acordo com avaliação do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross). Os hospitais são o HEDA, pela primeira vez, e o Hospital Municipal de Araguaína (HMA), no norte do Tocantins, que já ocupou a 22ª posição entre os melhores hospitais públicos em 2022.

Mudanças nos fluxos de atendimento

Entre os processos desenvolvidos pela entidade está o Fast Track, baseado no conceito de Lean Healthcare, que organiza um fluxo específico para pacientes de menor complexidade em unidades de urgência e emergência. Outra iniciativa é o ISAC Íris, voltado a tornar exames radiológicos mais acessíveis para pessoas neurodivergentes e com condições não aparentes. Ambos foram criados originalmente em Maceió.

Instituído a partir de demandas de pacientes, familiares e cuidadores, o ISAC Íris foi estendido a outras unidades e serviços. O projeto recebeu reconhecimento do Conselho Nacional de Radiologia como prática voltada à inclusão e à melhoria da assistência e, em 2026, foi contemplado com o Prêmio InovaCidade, destinado a iniciativas que transformam serviços públicos e a qualidade de vida da população.

Ao completar 15 anos, o ISAC aponta como desafios para a próxima etapa a transformação digital, o envelhecimento populacional, a sustentabilidade do SUS e a busca contínua por eficiência. Esses fatores devem orientar a atuação da instituição na gestão de serviços públicos de saúde nos sete estados em que está presente.

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Para mais informações, basta acessar isac.org.br.