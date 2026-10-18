Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

560 estatuetas: Necrópole no Egito revela detalhes sobre rituais funerários

RF
Redação Flipar
  • Nesse local, pesquisadores do Conselho Supremo de Antiguidades localizaram uma estrutura planejada composta por um salão central e diversas câmaras funerárias interligadas por entradas em arco. As informações são do portal Archaeology News.
    Nesse local, pesquisadores do Conselho Supremo de Antiguidades localizaram uma estrutura planejada composta por um salão central e diversas câmaras funerárias interligadas por entradas em arco. As informações são do portal Archaeology News. Foto: Imagem gerada por IA
  • Apesar de parte da construção ter sido destruída pela ação do tempo, trechos importantes permanecem preservados e permitem aos especialistas compreender a configuração original do local. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram dezenas de sepultamentos.
    Apesar de parte da construção ter sido destruída pela ação do tempo, trechos importantes permanecem preservados e permitem aos especialistas compreender a configuração original do local. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram dezenas de sepultamentos. Foto: Pexels/AHAD HASAN
  • Muitos desses túmulos estavam com os corpos posicionados na chamada postura osiriana, prática inspirada no deus Osíris, associado à ressurreição e à vida após a morte. Além disso, os esqueletos apresentavam diferentes estados de conservação, resultado das mudanças de condição do terreno ao longo dos séculos.
    Muitos desses túmulos estavam com os corpos posicionados na chamada postura osiriana, prática inspirada no deus Osíris, associado à ressurreição e à vida após a morte. Além disso, os esqueletos apresentavam diferentes estados de conservação, resultado das mudanças de condição do terreno ao longo dos séculos. Foto: Imagem gerada por IA
  • A escavação também apresentou evidências das relações comerciais mantidas pelo Egito com outras regiões do Mediterrâneo, graças à identificação de fragmentos de cerâmica importados da ilha grega de Rodes, incluindo uma peça que preserva a marca de seu fabricante.
    A escavação também apresentou evidências das relações comerciais mantidas pelo Egito com outras regiões do Mediterrâneo, graças à identificação de fragmentos de cerâmica importados da ilha grega de Rodes, incluindo uma peça que preserva a marca de seu fabricante. Foto: Pexels/antonio filigno
  • Os pesquisadores registraram ainda um sepultamento incomum, no qual placas de cerâmica foram posicionadas sob os braços e entre as pernas do indivíduo, algumas contendo vestígios de substâncias utilizadas nos ritos funerários. Acredita-se que a descoberta pode revelar novos aspectos das práticas religiosas no Egito Antigo.
    Os pesquisadores registraram ainda um sepultamento incomum, no qual placas de cerâmica foram posicionadas sob os braços e entre as pernas do indivíduo, algumas contendo vestígios de substâncias utilizadas nos ritos funerários. Acredita-se que a descoberta pode revelar novos aspectos das práticas religiosas no Egito Antigo. Foto: Imagem gerada por IA
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay