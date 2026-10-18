560 estatuetas: Necrópole no Egito revela detalhes sobre rituais funerários

Os pesquisadores registraram ainda um sepultamento incomum, no qual placas de cerâmica foram posicionadas sob os braços e entre as pernas do indivíduo, algumas contendo vestígios de substâncias utilizadas nos ritos funerários. Acredita-se que a descoberta pode revelar novos aspectos das práticas religiosas no Egito Antigo. Foto: Imagem gerada por IA