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560 estatuetas: Necrópole no Egito revela detalhes sobre rituais funerários
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Nesse local, pesquisadores do Conselho Supremo de Antiguidades localizaram uma estrutura planejada composta por um salão central e diversas câmaras funerárias interligadas por entradas em arco. As informações são do portal Archaeology News. Foto: Imagem gerada por IA
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Apesar de parte da construção ter sido destruída pela ação do tempo, trechos importantes permanecem preservados e permitem aos especialistas compreender a configuração original do local. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram dezenas de sepultamentos. Foto: Pexels/AHAD HASAN
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Muitos desses túmulos estavam com os corpos posicionados na chamada postura osiriana, prática inspirada no deus Osíris, associado à ressurreição e à vida após a morte. Além disso, os esqueletos apresentavam diferentes estados de conservação, resultado das mudanças de condição do terreno ao longo dos séculos. Foto: Imagem gerada por IA
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A escavação também apresentou evidências das relações comerciais mantidas pelo Egito com outras regiões do Mediterrâneo, graças à identificação de fragmentos de cerâmica importados da ilha grega de Rodes, incluindo uma peça que preserva a marca de seu fabricante. Foto: Pexels/antonio filigno
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Os pesquisadores registraram ainda um sepultamento incomum, no qual placas de cerâmica foram posicionadas sob os braços e entre as pernas do indivíduo, algumas contendo vestígios de substâncias utilizadas nos ritos funerários. Acredita-se que a descoberta pode revelar novos aspectos das práticas religiosas no Egito Antigo. Foto: Imagem gerada por IA