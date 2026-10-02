O que havia dentro da mochila que foi parar em cima da parada de ônibus do STF

Uma toalha com estampa zebrada, uma pasta de dente Sorriso quase acabando, uma escova de dentes vermelha com proteção de plástico na ponta, pastilhas de menta refrescante, um sabonete roxo da Lux, um par de meias pretas também com estampa e uma escova de cabelo preta do tipo raquete alisadora.

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Eram esses os itens que estavam dentro de uma mochila laranja arremessada por um homem de 28 anos, transtornado, em direção ao Supremo Tribunal Federal na noite desta quarta-feira, 1º.

A ocorrência foi por volta das 19h50, a 3 dias do primeiro turno das eleições.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o homem não falava coisa com coisa. Não deixava claro o que queria, de onde vinha nem para onde ia. Não ficou claro sequer se ele realmente queria fazer algum tipo de protesto em frente ao Supremo.

O homem tentou pular uma grade, desobedeceu às ordens dos seguranças, livrou-se da mochila e foi imobilizado.

Por precaução, as forças de segurança de Brasília isolaram a área, interditaram um trecho da Esplanada dos Ministérios e avaliaram a possibilidade de detonar a mochila. O esquadrão antibombas, porém, preferiu passar a mochila pelo raio-X. Foi quando os itens elencados agora nesta coluna foram identificados.

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O homem foi levado à delegacia. Tinha diversas passagens pela polícia nos últimos anos, em São Paulo.