Qualidade construtiva vai além do acabamento dos imóveis

A qualidade de um imóvel não se resume à aparência dos ambientes ou à sofisticação do projeto arquitetônico. A escolha dos materiais, a execução dos serviços e os cuidados adotados durante a construção também influenciam a conservação da edificação e as necessidades de manutenção ao longo dos anos.

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Na hora de escolher uma moradia, esses aspectos se somam a outros fatores, como localização, distribuição dos ambientes, segurança e infraestrutura do entorno. Um estudo publicado na revista científica Ambiente Construído analisou pesquisas sobre o processo de compra de imóveis residenciais e identificou materiais, qualidade da construção e acabamento entre os atributos considerados pelos compradores.

O levantamento evidencia que a avaliação de um imóvel envolve diferentes características, que vão além da primeira impressão visual. Nos empreendimentos de alto padrão, a especificação dos materiais e as decisões tomadas durante a obra também podem ter impacto na durabilidade e na conservação dos espaços.

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a GPF Engenharia, que atua no segmento de incorporação desde 2003, entende que o conceito de alto padrão vai além de plantas amplas e está ligado, sobretudo, à escolha de materiais, considerando sua resistência, funcionalidade e durabilidade.

Para Mariana Facure, diretora comercial da construtora, esse cuidado começa na avaliação de cada escolha feita durante a obra. “A escolha dos materiais exige olhar para além da aparência. Avaliamos como cada item será utilizado no dia a dia, sua resistência e a durabilidade que pode oferecer ao imóvel”, afirma.

Segundo Mariana, a presença dos sócios na rotina das obras permite acompanhar de perto a execução dos projetos e identificar ajustes ainda durante a construção, tanto na escolha dos materiais quanto na arquitetura e no relacionamento com os clientes.

De acordo com Mariana, esse acompanhamento integra as decisões de projeto e de execução da obra. “A qualidade não se limita ao momento da entrega. Olhamos também como o imóvel atende a quem vai morar nele ao longo dos anos”, diz.

Para as construtoras, isso indica que o cuidado em cada fase da obra tem efeito direto na manutenção e na preservação do imóvel e que esse é um aspecto que passa a fazer parte da avaliação de quem compra.

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