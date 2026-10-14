SIAL Paris 2026: Soberania Alimentar, IA, Nutrição Personalizada… Três Grandes Debates que Darão Forma ao Futuro da Alimentação

Mais do que apenas um grande evento empresarial, a SIAL Paris também é um fórum de reflexão, análise e inspiração para todo o setor alimentar. Ao longo de cinco dias, diversas etapas irão reunir líderes, especialistas, fabricantes, varejistas, pesquisadores e empreendedores para analisar as transformações do setor e, sobretudo, identificar linhas de ação concretas.Soberania alimentar, inteligência artificial, geopolítica, novos modelos de consumo, nutrição personalizada e transformação da cadeia de valor: A edição de 2026 oferece um programa particularmente rico, que inclui conferências, palestras, mesas-redondas, apresentações e estudos de caso.

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SIAL Summits: Três eventos importantes para entender hoje e se preparar para o amanhã

No centro deste programa, as SIAL Summits, realizadas no Hall 5A, oferecem sessões de alto nível de 2 horas e meia dedicadas aos desafios estratégicos que remodelam a indústria agroalimentar. Criadas como verdadeiras plataformas de discussão e reflexão, elas irão reunir especialistas e tomadores de decisão para compartilhar perspectivas e explorar soluções práticas.

"Alimentando um mundo sob pressão"

Segunda-feira, 19 de outubro, das 10h30 às 13h

Como a indústria mundial de alimentos deve se reorganizar diante dos atuais desafios ambientais e geopolíticos para garantir seu futuro?

A Summit terá a abertura de Bertrand Piccard, fundador da Fundação Solar Impulse , pronunciando um discurso de abertura intitulado 'Soluções para mudar o mundo' , seguido de dois painéis de discussão com a participação, entre outros, de Capucine Laurent (The Shift Project), Bertrand Swiderski (Carrefour), Tania Cavassini (Embaixada da Suíça na França), Sandrine Doppler (L’Effet Doppler) e do geógrafo Pierre Raffard .

Como a indústria mundial de alimentos deve se reorganizar diante dos atuais desafios ambientais e geopolíticos para garantir seu futuro? A Summit terá a abertura de , pronunciando um discurso de abertura intitulado , seguido de dois painéis de discussão com a participação, entre outros, de e do geógrafo . "Inteligência Alimentar: redefinindo a cadeia de valor"

Segunda-feira, 19 de outubro, das 14h às 16h30

Como a tecnologia, os dados, as plataformas e a IA estão redefinindo as regras do jogo para os atores no setor agroalimentar?

Entre os palestrantes estão: Maxime Marembaud (Sodexo), François Deprey (SprintProject), Jean-Gabriel Mollard (SIAL Paris), Olivier Gibert (Carrefour), Arnaud Girard (Google), Cyrille Charnier (Verallia) e Simon Bussy (Califrais) .

Como a tecnologia, os dados, as plataformas e a IA estão redefinindo as regras do jogo para os atores no setor agroalimentar? Entre os palestrantes estão: e . "A era da comida personalizada"

Terça-feira, 20 de outubro, das 14h às 16h30

Como as tendências vêm transformando o modo como nos alimentamos, e de que forma a ciência e a tecnologia estão reinventando a nutrição personalizada?

Candice Alvarez (NellyRodi) irá abrir a sessão, seguida por Émilie Félix (WAYO – Le Goût du vivant), Serge Fourcade (Thalazur), Grégory Dubourg (Nutrikéo x ProtéinesXTC), Céline Santos Nunes (Compass Group France), Jacques Gustin (Lesaffre) e Sébastien Massart (Dassault Systèmes).

Você gostaria de participar de uma destas reuniões de cúpula?

Pedimos a gentileza de nos avisar, enviando um e-mail para sial@14septembre.com, de modo que a equipe possa confirmar sua presença (vagas limitadas).

Sobre a SIAL Paris

Desde 1964, a SIAL Paris é a maior feira mundial dedicada à indústria agroalimentar. Realizada a cada dois anos, reúne profissionais e principais atores do setor para explorar tendências, apresentar inovações e desenvolver oportunidades de negócios em escala internacional.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261013431780/pt/

Imprensa

Chefe de Comunicações Internacionais

Juliette.marzynski@comexposium.com

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