iQmetrix e Stratus HR firmam parceria para oferecer às lojas de telefonia móvel um departamento de RH completo e terceirizado

A Stratus HR, provedora de serviços completos de terceirização de recursos humanos, anunciou hoje uma parceria com a iQmetrix, sistema operacional de comércio inteligente para o setor de telecomunicações. Como uma organização profissional de empregadores (PEO), a Stratus HR se torna a parceira completa e terceirizada de RH para varejistas de telefonia móvel na plataforma iQmetrix, oferecendo serviços como folha de pagamento, benefícios, conformidade e especialistas em RH de plantão, permitindo que as equipes de varejo se concentrem em vendas e atendimento ao cliente.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014895131/pt/

Totalmente integrada ao iQmetrix, a tecnologia sob medida da Stratus HR conecta o ciclo de vida do funcionário à loja. Novas contratações, demissões, recontratações, mudanças de cargo e atualizações de funções de segurança são transferidas diretamente para o ponto de venda (PDV), enquanto as horas trabalhadas são transferidas do sistema iQmetrix do varejista para a folha de pagamento. Dessa forma, é possível eliminar a dupla entrada de dados e os erros de pagamento. Assim, cada contracheque é preciso, e cada novo funcionário começa a trabalhar mais rapidamente. As equipes da linha de frente recebem benefícios corporativos e suporte humano real, e os proprietários e gerentes ganham tempo para expandir seus negócios. A parceria está disponível para clientes do iQmetrix em todos os Estados Unidos.

“O varejo de telefonia móvel depende de pessoas, e cuidar dessas pessoas não deveria exigir que o varejista se tornasse um especialista em RH”, disse Chase Heywood, CEO da Stratus HR. “A parceria com a iQmetrix significa que as horas e as comissões que os varejistas já registram em suas lojas são integradas diretamente aos processos de folha de pagamento, benefícios e conformidade gerenciados pela nossa equipe. Os clientes da iQmetrix passam a contar com um departamento de RH completo que já entende a linguagem do varejo: pagamentos precisos, benefícios competitivos e pessoas reais para atender quando surgir qualquer necessidade. Estamos entusiasmados em ajudar esses varejistas a dedicar menos tempo a tarefas administrativas e mais tempo a criar experiências incríveis para os clientes.”

“Grandes parcerias resolvem problemas reais dos nossos clientes, e essa faz exatamente isso”, disse Channing Kochylema, Diretor de Ecossistema de Parceiros da iQmetrix. “Desenvolvemos essa solução para resolver um problema que todo varejista do setor de telefonia móvel conhece bem: dados de RH presos em sistemas desconectados. A Stratus HR elimina essa lacuna; agora, informações sobre novas contratações, desligamentos e mudanças de cargo fluem diretamente para o RQ — sem necessidade de redigitação e sem atrasos. Estamos entusiasmados em oferecer aos nossos clientes um departamento de RH verdadeiramente integrado ao seu sistema de PDV.”

Sobre a Stratus HR

A Stratus HR é uma provedora de serviços completos de terceirização de RH e de organização profissional de empregadores (PEO). Há mais de 25 anos, a empresa vem ajudando centenas de clientes a resolverem problemas relacionados a recursos humanos, indenizações trabalhistas, gestão de riscos, benefícios aos funcionários e administração da folha de pagamento. Tudo isso é impulsionado por uma tecnologia de RH personalizada e por equipes dedicadas formadas por profissionais certificados da área. Saiba mais em stratus.hr.

Sobre a iQmetrix

iQmetrix é a fornecedora global de sistemas operacionais de comércio inteligente para telecomunicações. Ela substitui pilhas legadas fragmentadas por uma camada moderna e modular que orquestra empresas de telecomunicações, varejistas e OEMs em um fluxo inteligente entre canais e mercados. O resultado é menos complexidade, menor custo e velocidade para avançar.

Há 26 anos, dedicamo-nos com paixão a ajudar as principais marcas do setor de telecomunicações a crescer, oferecendo-lhes softwares, serviços e expertise de excelência que lhes permitem adaptar-se e prosperar. No ano passado, nossas soluções possibilitaram US$ 17 bilhões em vendas, com o processamento de aproximadamente 53 milhões de faturas e mais de 28 milhões de ativações. Nossas soluções são utilizadas por mais de 370 mil profissionais do varejo de telecomunicações em quase mil empresas clientes. A iQmetrix é uma empresa de software como serviço (SaaS) de capital fechado com colaboradores no Canadá, nos Estados Unidos, na Índia e na Europa. Para informações adicionais, visite www.iqmetrix.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de Imprensa

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