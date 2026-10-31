Ladrões invadem casa de Éder Militão e levam relógios, joias e bolsas (Eder Militão é zagueiro do Real Madrid)

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, teve sua casa invadida e furtada durante o clássico contra o Barcelona, disputado no último domingo (25/10). Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol El Mundo, os criminosos levaram relógios, joias e bolsas de luxo avaliados em mais de 350 mil euros (aproximadamente R$ 2,2 milhões).

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A invasão ocorreu na residência do jogador em La Moraleja, Região Metropolitana de Madri, entre 21h e 22h (horário local), no decorrer do primeiro tempo da partida. No momento do crime, Militão acompanhava o clássico do banco de reservas no Santiago Bernabéu.

Pelo menos dois suspeitos conseguiram acessar um dos cômodos da parte superior do imóvel enquanto familiares do atleta assistiam ao jogo no andar de baixo.

Objetos de luxo levados e perícia no local

Entre os pertences subtraídos pelos criminosos estão dois relógios de alto valor: um Rolex avaliado em 53 mil euros (cerca de R$ 321,6 mil) e um Richard Mille estimado em 170 mil euros (aproximadamente R$ 1 milhão). Além disso, foram levadas três bolsas da grife Chanel, no valor de 15 mil euros (R$ 91 mil), além de anéis e pulseiras da Cartier avaliados em 25 mil euros (R$ 151 mil).

A Polícia Nacional espanhola esteve no local acompanhada por agentes da segurança privada do condomínio para realizar os trabalhos de perícia. Os familiares de Militão que estavam na casa não notaram a presença dos invasores durante a ação; o furto só foi percebido quando as autoridades inspecionaram o quarto do jogador e encontraram os pertences revirados.

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