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O resultado que a campanha de Flávio Bolsonaro espera no domingo

No entorno do candidato do PL, uma diferença inferior a quatro pontos é tratada como sinal de que a virada será possível no segundo turno

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
02/10/2026 10:32

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O resultado que a campanha de Flávio Bolsonaro espera no domingo
O resultado que a campanha de Flávio Bolsonaro espera no domingo crédito: Foto: Charles Vieira/ Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro/Ricardo Stuckert

A campanha de Flávio Bolsonaro, alimentada por analistas políticos, tem uma torcida em relação ao resultado do primeiro turno, no próximo domingo, 4.

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Se o candidato do PL ficar atrás de Lula por uma diferença inferior a quatro pontos percentuais, a avaliação no entorno de Flávio é de que ele levará a eleição no segundo turno.

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Mas, ainda que a vantagem do atual presidente seja maior, o ânimo entre os aliados de Flávio é de que será possível reverter o resultado com os apoios já garantidos para as três semanas que antecederão o segundo turno, no dia 25.

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