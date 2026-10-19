Quantas pessoas já deixaram o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um dos principais programas sociais do governo atualmente. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou dados oficiais sobre o fluxo de beneficiários no Bolsa Família. Os registros apontam que mais de 5,1 milhões de famílias deixaram o programa entre março de 2023 e meados de 2026.

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Este total de 5,1 milhões de famílias que saíram do programa equivale a cerca de 15 milhões de pessoas, segundo dados oficiais do ministério.

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O relatório oficial destaca que o motivo principal para o desligamento das famílias foi o aumento da renda familiar. O crescimento dos ganhos ocorreu de forma majoritária pelo ingresso dos beneficiários em vagas do mercado de trabalho formal e também por empreendedorismo.

Critérios da Regra de Proteção

Parte desse grupo de famílias não saiu de maneira imediata dos cadastros. Antes do desligamento definitivo, esses beneficiários passaram pela chamada Regra de Proteção, mecanismo voltado a acompanhar quem teve elevação salarial ou de rendimentos.

A Regra de Proteção conta com diretrizes específicas aplicadas aos beneficiários:

permite continuar recebendo 50% do benefício pago pelo programa;

mantém o repasse de metade do valor por um período determinado;

atende aos casos em que a renda per capita da família aumenta até um certo limite;

assegura uma fase intermediária antes que ocorra o desligamento definitivo.

Dinâmica de entrada e saída

Os dados oficiais do MDS também contextualizam o cenário geral de atendimento. O número total de famílias atendidas pelo programa oscila com frequência em torno de 18,8 milhões e 19,3 milhões.

Essa margem demonstra que o programa assistencial opera com uma dinâmica constante de entrada e saída de pessoas. A movimentação permanente indica que os beneficiários deixam o sistema conforme as famílias melhoram de situação econômica.

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Famílias com renda per capita de até R$ 218 mensais têm direito ao benefício, que complementa a renda de cerca de 28 milhões de pessoas, segundo o Gov.br.