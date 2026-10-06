Brasileiro chega aos 114 anos como o homem mais velho do planeta

O brasileiro João Marinho Neto, o homem mais velho do mundo, comemorou 114 anos nesta segunda-feira (5/10). A celebração incluiu uma troca de felicitações com o segundo colocado do ranking, o australiano Ken Weeks, que completou 113 anos no mesmo dia.

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A aproximação entre eles foi organizada pela LongeviQuest, entidade que verifica e registra pessoas com idades extremas. O órgão confirmou a documentação de João em 2024, consolidando seu segundo aniversário consecutivo no topo da lista masculina mundial.

Atualmente, João ocupa a 10ª posição entre as pessoas mais velhas do planeta. As nove primeiras colocações são de mulheres, incluindo duas brasileiras de 115 anos: Yolanda Beltrão de Azevedo e Beatriz Ferreira Duarte.

No registro histórico, o brasileiro é a 236ª pessoa mais longeva já catalogada e o homem mais velho que o Brasil já teve. Ele, Ken Weeks e o japonês Ikaru Kat são os únicos homens vivos nascidos antes da Primeira Guerra Mundial.

Por que a marca alcançada por ele é tão rara?

A longevidade masculina neste nível é incomum, segundo pesquisadores. Ben Meyers, da LongeviQuest, afirmou em entrevista ao "Guinness World Records" que o feito de João supera marcas históricas femininas.

Devido à disparidade na longevidade entre os gêneros, é mais raro um homem chegar aos 114 anos do que uma mulher aos 117, explicou Meyers.

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Apesar da marca, João ainda não detém o recorde masculino de todos os tempos. O posto pertence ao japonês Jiroemon Kimura, que viveu até os 116 anos e 54 dias.