Vilarejo de montanha com 829 habitantes atrai jovens aposentados e chama atenção como refúgio para essa fase da vida

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Localizada nos Altos Pireneus, a comuna de Cauterets, na França, registrou 829 habitantes em 2023. Apesar do território reduzido, dados do Insee apontam que quase 38% da população com 15 anos ou mais é composta por aposentados, enquanto pessoas a partir de 65 anos somam cerca de 31% dos residentes.

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Conhecida como estância termal e polo de montanha, a localidade atrai quem planeja a aposentadoria longe de metrópoles, sem abrir mão de lojas, opções de lazer e convívio comunitário.

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Rotina entre montanhas e águas termais

A vida cotidiana muda conforme a época do ano. O inverno concentra esquiadores, enquanto o verão reúne praticantes de caminhada. Entre esses períodos, as ruas se acalmam e os terraços recebem os moradores habituais.

O ambiente natural favorece uma rotina ativa com diversas atrações nos arredores:

acesso ao Pont d’Espagne e ao lago de Gaube;

trilhas variadas no Parque Nacional dos Pireneus;

esqui, caminhadas na neve e passeios de raquetes durante os meses frios;

tradição termal com edifícios históricos que remetem à época em que a cidade recebia viajantes de toda a França.

Desafios práticos e mercado imobiliário

Fixar residência em Cauterets demanda pesquisa financeira. Como a cidade recebe grande fluxo turístico, muitas moradias funcionam como residências secundárias, o que pressiona o mercado imobiliário e afasta a perspectiva de preços baixos. Uma prática comum envolve comparar esses custos com habitações situadas nas comunas do vale.

O centro reúne padarias, comércios variados, restaurantes e mercado em uma área compacta, possibilitando trajetos a pé. Para suprir outras necessidades, a cidade de Lourdes fica a cerca de 30 quilômetros de carro, oferecendo centros comerciais ampliados, serviços diversos e estação de trem conectada à rede nacional.

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A dinâmica serrana exige adaptação a invernos frios e pistas cobertas de neve. Ao longo do envelhecimento, o acesso a médicos especialistas e a facilidade de transporte demandam atenção. Fazer uma estadia fora dos períodos de férias ajuda a avaliar o cotidiano local antes de uma decisão permanente.