5 destinos baratos no Brasil para investir em uma casa de temporada

Ter um refúgio para escapar da rotina é um desejo comum, mas o alto custo dos imóveis em destinos badalados pode desanimar. No entanto, o mercado imobiliário brasileiro oferece ótimas oportunidades para quem busca uma casa de temporada com bom custo-benefício, especialmente em um cenário de flutuação de preços e taxas de juros.

Comprar um segundo imóvel pode ser um investimento inteligente, tanto para o lazer da família quanto para gerar uma renda extra com aluguéis. A chave é pesquisar cidades com potencial turístico em crescimento, mas que ainda não atingiram o pico de valorização. Antes de decidir, é importante avaliar a infraestrutura de cada localidade — como acesso a hospitais e comércio — e verificar questões legais e ambientais, principalmente em áreas litorâneas.

Leia Mais

Conheça 5 cidades com bom custo-benefício para investir

Caldas Novas (GO): conhecida como a maior estância hidrotermal do mundo, a cidade goiana atrai turistas durante o ano inteiro. Essa procura constante garante uma boa taxa de ocupação para aluguéis de temporada, tornando o investimento rentável. O valor de apartamentos e casas na região é consideravelmente mais acessível em comparação com destinos litorâneos famosos.

Maragogi (AL): localizada no litoral de Alagoas, Maragogi é famosa por suas piscinas naturais e praias de águas cristalinas. Embora sua popularidade tenha crescido, os preços dos imóveis ainda são competitivos se comparados a outros destinos nordestinos consolidados. É uma aposta para quem busca valorização a médio prazo e alta procura na alta temporada.

Ubatuba (SP): para quem não abre mão do litoral paulista, Ubatuba oferece um dos melhores custos-benefícios da região. Com mais de 70 praias, a cidade agrada a diferentes perfis, desde surfistas a famílias com crianças. É possível encontrar desde apartamentos compactos até casas maiores com preços mais convidativos do que em cidades vizinhas.

Itacaré (BA): no sul da Bahia, Itacaré combina praias paradisíacas com trilhas em meio à Mata Atlântica. O destino atrai um público que busca natureza e um estilo de vida mais tranquilo. O mercado imobiliário local está em expansão, mas ainda oferece oportunidades de terrenos e casas com valores interessantes, especialmente para quem busca um refúgio rústico e charmoso.

Domingos Martins (ES): nem só de praia vive o lazer. Localizada na região serrana do Espírito Santo, a cidade encanta pelo clima ameno e pela influência da colonização alemã. É um destino de inverno procurado, o que abre oportunidades para aluguel de temporada fora do período de verão, sendo ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza da montanha. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.