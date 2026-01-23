Roteiro pela Côte d'Azur: o que fazer em Nice e cidades vizinhas

A Côte d'Azur, com seu mar de um azul profundo e vilarejos ensolarados, segue como um dos destinos mais cobiçados da Europa. Tendo a vibrante Nice como base, é possível desvendar os encantos da Riviera Francesa, uma região que combina a sofisticação de cidades famosas com a tranquilidade de paisagens naturais.

Recentemente, a cidade ganhou ainda mais destaque ao ser escolhida como um dos polos dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2030, que serão sediados nos Alpes Franceses. Nice receberá as competições de esportes no gelo, o que renova o interesse por seus atrativos. Planejar uma viagem para lá é mais simples do que parece, com um sistema de transporte eficiente que conecta os principais pontos.

O que fazer em Nice

Comece seu roteiro pela icônica Promenade des Anglais, a avenida de sete quilômetros que margeia a Baie des Anges (Baía dos Anjos). É o lugar perfeito para uma caminhada, um passeio de bicicleta ou simplesmente para se sentar em um dos bancos azuis e observar o movimento.

Perca-se pelas ruas estreitas e coloridas de Vieux Nice, o centro histórico. A região abriga o Cours Saleya, um mercado a céu aberto que durante o dia vende flores e produtos locais, e à noite se transforma em um polo de restaurantes. Para ter uma vista panorâmica da cidade, suba a Colline du Château, um parque no topo de uma colina onde ficava o antigo castelo.

Explore os arredores

A grande vantagem de Nice é sua localização estratégica. Usando o sistema de trens regionais, você pode fazer viagens curtas para explorar outras joias da Riviera. Veja algumas sugestões imperdíveis:

Èze: um vilarejo medieval construído no topo de uma colina rochosa, que oferece vistas espetaculares do Mediterrâneo. O destaque é o Jardin Exotique, um jardim de cactos e plantas suculentas localizado nas ruínas de um castelo.

Mônaco: o segundo menor país do mundo esbanja luxo. Visite o famoso Cassino de Monte-Carlo, o Palácio do Príncipe e caminhe pelo circuito do Grande Prêmio de Fórmula 1.

Cannes: conhecida mundialmente por seu festival de cinema, a cidade tem a elegante avenida La Croisette, repleta de lojas de grife e hotéis de luxo. Suas praias de areia são um diferencial na região, onde predominam as de cascalho.

Antibes: um destino que equilibra história e charme. A cidade murada abriga o Musée Picasso, com obras que o artista produziu enquanto viveu na cidade, e o Port Vauban, um dos maiores portos de iates da Europa.

