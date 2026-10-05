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BBB 27 terá comentários do influenciador Eldo Gomes

O jornalista e influenciador de Brasília, Eldo Gomes (@EldoGomes), prepara uma cobertura especial de 100 dias do Big Brother Brasil 27, com comentários, análises e conteúdos multiplataforma.

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DINO
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Repórter
05/10/2026 16:39

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BBB 27 terá comentários do influenciador Eldo Gomes
BBB 27 terá comentários do influenciador Eldo Gomes crédito: DINO

O jornalista e influenciador de Brasília Eldo Gomes (@EldoGomes) anunciou a nova temporada do quadro #PapoComEldoReality, que será transmitido no videocast Papo com Eldo TV no Instagram, para cobrir diariamente a nova edição do Big Brother Brasil (BBB 27).

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A cobertura, prevista para cerca de 100 dias, acompanhará desde a estreia da temporada até a final, analisando provas, lideranças, eliminações, estratégias, conflitos dentro da casa e a repercussão dos fatos nas redes sociais. O projeto faz parte da trajetória de Eldo Gomes na cobertura do reality, iniciada em 2019, e evoluiu de lives no YouTube para o formato atual de videocast e conteúdo multiplataforma.

Além dos episódios, o videocast observará a dimensão digital do BBB, identificando os temas que ganham força entre os espectadores e produzindo comentários, vídeos, cortes e publicações nos canais digitais de Eldo Gomes.

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Com abordagem que combina jornalismo e produção de conteúdo digital, o #PapoComEldoReality pretende contextualizar os acontecimentos e oferecer ao público a leitura do jornalista sobre as principais movimentações da temporada. Além de jornalista, Eldo Gomes é apaixonado pelo BBB e tem uma vasta comunidade de seguidores que amam o reality show.



Website: https://eldogomes.com.br/influenciadorbbb27/

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