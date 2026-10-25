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Lorenzo Pazolini confirma favoritismo e é eleito governador do Espírito Santo

Ex-prefeito de Vitória, do Republicanos, teve 52,17% dos votos válidos e derrotou o atual governador do estado, Ricardo Ferraço, do MDB

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/10/2026 22:06

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Lorenzo Pazolini confirma favoritismo e é eleito governador do Espírito Santo
Lorenzo Pazolini confirma favoritismo e é eleito governador do Espírito Santo crédito: Foto: Divulgação/Instagram

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito governador do Espírito Santo neste domingo, 25, com 52,17% dos votos. Ele derrotou o atual governador Ricardo Ferraço (MDB), que recebeu 47,83% dos votos. 

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O resultado confirmou o favoritismo do candidato do Republicanos, que quase ganhou a eleição em primeiro turno, quando obteve 49,65% dos votos válidos.

Advogado, Pazolini já foi auditor do Tribunal de Contas do Estado e delegado da Polícia Civil antes de entrar para a política. Ele foi eleito deputado estadual em 2018 e, em 2020, conquistou a Prefeitura de Vitória, cargo para o qual foi reeleito ainda em primeiro turno em 2024, com 56,22% dos votos válidos.

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Ricardo Ferraço, o candidato derrotado, era vice de Renato Casagrande (PSB) e assumiu o governo neste ano, quando o titular se desincompatibilizou para concorrer o Senado. Antes, ele já havia sido vice-governador de Paulo Hartung, entre 2007 e 2010. Ele também foi vereador de Cachoeiro de Itapemirim, deputado estadual por dois mandatos, deputado federal e senador.

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