Escala 5x2 chega em 15 de dezembro: por onde a pequena empresa deve começar

A partir de 15 de dezembro, as empresas brasileiras passam a operar com a escala 5x2 e com limite de 42 horas semanais, primeira etapa da Emenda Constitucional nº 141, promulgada em 16 de outubro de 2026. Para micro e pequenos negócios, sobretudo os que funcionam seis ou sete dias por semana com atendimento presencial, o prazo curto pede um plano de adaptação, e a inteligência artificial aparece como uma das ferramentas para reorganizar a rotina sem perder produtividade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A orientação de Janiel Kempers , jornalista, publicitário, estrategista digital e especialista em inteligência artificial , é começar por um diagnóstico simples da operação, antes de qualquer investimento em tecnologia.

O calendário da nova jornada

A emenda garante dois dias de descanso semanal remunerado e prevê a redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial. Depois da etapa de dezembro, com 42 horas, a jornada de 40 horas será implementada 12 meses mais tarde.

A mudança alcança um contingente expressivo de trabalhadores. Dados do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) referentes a dezembro de 2025 mostram que cerca de 14,7 milhões de empregados com carteira assinada estavam na escala 6x1, o equivalente a 33,2% dos vínculos formais regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

O roteiro sugerido pelo especialista

O primeiro passo, segundo Kempers, é identificar quais atividades consomem mais tempo da equipe. Em seguida, o empresário avalia quais tarefas são repetitivas, quais exigem presença humana e quais podem receber apoio de ferramentas digitais.

Com esse levantamento em mãos, a recomendação é testar uma solução em uma área específica e acompanhar indicadores como tempo de atendimento, quantidade de pedidos processados, redução de erros e satisfação dos clientes. A ampliação do uso deve seguir os resultados observados, para evitar gastos que não tragam benefícios mensuráveis.

"Não adianta uma empresa contratar cinco ferramentas diferentes se continua trabalhando de maneira desorganizada. A transformação começa pela revisão dos processos. Primeiro, o empreendedor identifica o problema. Depois, escolhe a tecnologia que pode ajudá-lo a resolver. É essa lógica que transforma inteligência artificial em produtividade", afirma o especialista.

Ferramentas acessíveis e supervisão humana

Kempers lembra que a adaptação não depende de grandes orçamentos. "O pequeno empresário não precisa necessariamente investir em sistemas caros ou desenvolver uma tecnologia própria. Hoje existem ferramentas acessíveis capazes de organizar atendimentos, analisar informações e automatizar atividades administrativas. O segredo está em identificar onde a empresa perde tempo e aplicar a inteligência artificial para resolver problemas reais", diz.

As aplicações vão do atendimento ao cliente ao controle de estoque, passando pela elaboração de relatórios e pelo planejamento de escalas de trabalho, sempre com supervisão humana e respeito à legislação trabalhista. A implementação também exige cuidado com a proteção de dados de clientes e funcionários, com os custos das ferramentas e com o treinamento da equipe.

Uma decisão de gestão

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o especialista, a preparação para a nova jornada é uma oportunidade de modernizar os pequenos negócios, desde que o empresário comece pelo mapeamento das tarefas e avance aos poucos. "Durante muito tempo, a produtividade foi associada à quantidade de horas trabalhadas. A inteligência artificial nos permite olhar para outro indicador: o resultado produzido durante essas horas. O empresário que conseguir organizar seus processos, qualificar sua equipe e utilizar a tecnologia de maneira estratégica terá melhores condições de enfrentar as mudanças e continuar crescendo", conclui Kempers.