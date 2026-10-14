Embraer investe R$ 27 milhões na Índia e mira venda de aviões militares

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A multinacional indiana Mahindra & Mahindra divulgou que a Embraer comprou 51% de participação na Novavayu Aerospace Limited (NAL), subsidiária da organização. O valor da aquisição atingiu 510 milhões de rúpias indianas, o equivalente a R$ 27 milhões. A conclusão dos trâmites está prevista para ocorrer até primeiro de dezembro deste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com a compra dessa fatia de 51%, a NAL deixará de ser uma subsidiária integral para se tornar uma coligada da Mahindra Defence Systems Limited (MDSL). A NAL foi constituída em 29 de julho de 2026 como subsidiária integral da MDSL e não existia no exercício financeiro encerrado em 31 de março de 2026.

Leia Mais

Expansão no mercado asiático

A atuação da fabricante na Índia foca as oportunidades do mercado asiático. O país apresenta dimensões continentais e população de 1,5 bilhão de pessoas, mas a Embraer possui somente 49 aviões operando na região, perante uma frota global de 4 mil aeronaves.

O planejamento visa expandir as operações nos segmentos comercial e de defesa na Ásia. A companhia abriu um escritório local e firmou, em outubro, um acordo de cooperação estratégica com o grupo Mahindra com o objetivo de promover o cargueiro militar KC-390 Millennium.

Concorrência e montagem local

O KC-390 concentra as maiores apostas da fabricante na Índia, em um cenário de negociações duras por se tratar de um avião militar. O governo indiano deve encomendar entre 40 e 80 aeronaves, com a expectativa de definir o negócio até 2026.

Uma das exigências locais prevê que o modelo a ser encomendado tenha 50% de conteúdo nacional. Esse critério motivou a Embraer a estruturar uma subsidiária no país. A empresa estuda inclusive montar uma linha de montagem final na Índia, a depender do volume da encomenda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O modelo militar KC-390 Millennium disputa o contrato indiano diretamente com outras opções do setor, como o Lockheed C-130 Hercules e o A400M Atlas.