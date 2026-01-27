Assine
Internacional

Adani e Embraer anunciam acordo para fabricar aviões na Índia

27/01/2026 07:07

O grupo indiano Adani e a empresa brasileira Embraer assinaram nesta terça-feira (27) um acordo para a construção de aviões na Índia, que almeja virar uma referência mundial no setor da aviação. 

As duas empresas estabelecerão uma "linha de montagem" e vão colaborar na produção de aviões e na formação de pilotos, entre outros, afirma um comunicado conjunto.

"O ecossistema proposto está destinado a apoiar a demanda interna e, simultaneamente, gerar um número significativo de empregos diretos e indiretos", acrescenta o comunicado, sem revelar detalhes financeiros. 

A Adani, presidida pelo bilionário Gautam Adani, é um grande conglomerado que atua nos setores portuário e de energia. Com o acordo, ele busca impulsionar seus negócios no setor aeroespacial.

A Força Aérea da Índia, país mais populoso do mundo, utiliza aviões da Embraer, incluindo o Legacy 600 e o "Netra" AEW&C, baseado no modelo ERJ145.

"A Índia é um mercado fundamental para a Embraer", afirmou Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Commercial Aviation, no comunicado.

A Embraer anunciou em outubro que fechou o terceiro trimestre de 2025 com uma carteira de pedidos de 490 aeronaves.

