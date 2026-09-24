KC-390: por dentro da aeronave brasileira de US$ 2 bilhões em ação

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

O avião multimissão KC-390 Millennium, principal aposta da Embraer no mercado de defesa, continua a expandir sua presença global, consolidando-se como uma referência em sua categoria. A aeronave, projetada para ser a espinha dorsal do transporte tático da Força Aérea Brasileira (FAB), se destaca por executar uma ampla gama de operações com alta eficiência e tecnologia de ponta, atraindo novos operadores internacionais.

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O cargueiro é o resultado de um dos projetos mais ambiciosos da indústria aeroespacial brasileira, iniciado para substituir a frota de veteranos turboélices C-130 Hércules. Com um design robusto e sistemas modernos, o avião oferece desempenho superior em diferentes cenários operacionais.

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O que é o KC-390 Millennium?

O KC-390 Millennium é uma aeronave de transporte militar tático de médio porte, bimotor a jato, desenvolvida pela Embraer. Seu projeto foi concebido para atender às rigorosas exigências da Força Aérea Brasileira (FAB), combinando baixo custo operacional com capacidade para operar em pistas curtas e não pavimentadas.

Seu desenvolvimento representa um marco tecnológico para o Brasil, posicionando o país em um seleto grupo de nações capazes de produzir cargueiros militares de última geração. A aeronave se tornou um produto estratégico de exportação, atraindo o interesse de diversas forças aéreas ao redor do mundo.

Quais as principais capacidades do avião da Embraer?

A principal característica do KC-390 é sua flexibilidade. A cabine de carga pode ser reconfigurada rapidamente para diferentes missões, tornando-o um verdadeiro "canivete suíço" da aviação militar. Suas funções incluem:

Transporte de cargas e tropas: capacidade para transportar até 26 toneladas de carga, 80 soldados totalmente equipados ou 64 paraquedistas.

Reabastecimento em voo (REVO): pode atuar como avião-tanque, transferindo combustível para outras aeronaves, incluindo caças e outros cargueiros.

Combate a incêndios florestais: é equipado com o sistema MAFFS II (Modular Airborne Fire Fighting System), um dos mais modernos para o combate aéreo ao fogo.

Busca e salvamento (SAR): possui sistemas eletro-ópticos e infravermelhos que permitem a localização de alvos tanto de dia quanto de noite.

Evacuação aeromédica (EVAM): a cabine pode ser convertida para transportar até 74 macas e equipamentos de suporte à vida, funcionando como uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI aérea).

Quanto custa o KC-390?

O valor de US$ 2 bilhões mencionado publicamente refere-se ao custo total do programa de desenvolvimento da aeronave, um investimento que envolveu anos de pesquisa, projeto e testes. O preço unitário de um KC-390 para o mercado internacional varia, mas é estimado em cerca de US$ 50 milhões, dependendo da configuração e do pacote logístico incluído.

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Quem opera o cargueiro militar brasileiro?

Além da Força Aérea Brasileira, que é a principal operadora com 19 unidades encomendadas, o KC-390 já conquistou importantes contratos internacionais. Portugal foi o primeiro cliente de exportação, seguido por Hungria e Holanda. Outras nações como República Tcheca, Suécia, Colômbia, Grécia, Uzbequistão, Eslováquia e Lituânia também selecionaram o modelo brasileiro para modernizar suas frotas de transporte aéreo, muitas delas sendo membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).