Caças, navios e tanques: conheça os 5 equipamentos mais modernos do país

As Forças Armadas do Brasil alcançaram marcos importantes em 2026, refletindo os investimentos contínuos em tecnologia de ponta para garantir a soberania nacional. Do céu ao mar, passando pela terra, equipamentos modernos reforçam a capacidade operacional do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, com destaque para o avanço do programa Gripen em solo nacional. A lista inclui desde caças supersônicos e submarinos de ataque até veículos blindados e sistemas de lançamento de foguetes.

Esses armamentos representam o que há de mais avançado no arsenal brasileiro, combinando poder de fogo, precisão e versatilidade. Conhecer os principais recursos disponíveis ajuda a entender o nível de prontidão e a estratégia de defesa do país. Veja abaixo os cinco equipamentos mais modernos em operação no Brasil.

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Caça F-39 Gripen

O caça Saab F-39 Gripen é a joia da coroa da Força Aérea Brasileira (FAB), e 2026 tem sido um ano histórico para o programa. Em março, foi apresentado o primeiro caça produzido em Gavião Peixoto (SP), tornando o Brasil o único país além da Suécia a fabricar a aeronave. Em junho, foi a vez da versão biposto (Gripen F), desenvolvida especialmente para o Brasil, ser revelada. O caça, que pode ultrapassar duas vezes a velocidade do som, teve sua estreia operacional em exercícios de grande escala em maio, durante o Exercício ESCUDO-TÍNIA, consolidando sua posição como um dos mais avançados vetores de defesa aérea do mundo.

Submarino Riachuelo

No mar, o destaque é o submarino Riachuelo (S-40), o primeiro da classe Scorpène entregue à Marinha do Brasil como parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). Sua principal característica é a capacidade de operar de forma silenciosa e furtiva, o que o torna uma arma estratégica para patrulha e negação do uso do mar a forças inimigas. O projeto representa um salto tecnológico para a força naval, que avança no programa com a entrega de novas unidades e se prepara para operar, no futuro, um submarino de propulsão nuclear.

Blindado Guarani

Em terra, o Exército Brasileiro conta com o VBTP-MR Guarani. Este veículo blindado sobre rodas é extremamente versátil, podendo transportar tropas em segurança e atuar em missões de reconhecimento. Com um design moderno, ele oferece proteção contra disparos de armas leves e pode ser equipado com diferentes sistemas de armamento, como canhões e metralhadoras automáticas.

Astros 2020

O sistema Astros 2020 (MK6) é um dos maiores trunfos da artilharia de campo do Exército. Montado sobre caminhões, ele é um lançador múltiplo de foguetes que combina alta mobilidade com um enorme poder de fogo. Capaz de atingir alvos a dezenas de quilômetros de distância com grande precisão, o sistema é considerado uma ferramenta estratégica de dissuasão.

KC-390 Millennium

Desenvolvido pela Embraer, o KC-390 Millennium é uma aeronave multimissão que serve à FAB com excelência. Ele pode realizar transporte de tropas e cargas, lançamento de paraquedistas, reabastecimento em voo e missões de busca e salvamento. Sua flexibilidade e tecnologia de ponta o tornam um dos aviões de transporte militar mais modernos do mundo, sendo também um sucesso de exportação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.