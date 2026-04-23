Os 10 porta-aviões mais poderosos do mundo e a quem pertencem

Porta-aviões são muito mais do que navios de guerra; são verdadeiras cidades flutuantes e símbolos máximos do poderio militar de uma nação. Capazes de projetar força em qualquer lugar do globo, esses colossos dos mares funcionam como bases aéreas móveis, equipados com tecnologia de ponta e um arsenal impressionante. Atualmente, poucas nações possuem a capacidade de construir e operar essas embarcações complexas e estratégicas.

O domínio nesse seleto grupo pertence aos Estados Unidos, que não apenas operam o maior número de porta-aviões, mas também os mais avançados. No entanto, potências como a China e o Reino Unido têm investido pesado para modernizar suas frotas e desafiar esse cenário. Conheça a seguir os 10 navios-aeródromo mais poderosos do mundo, com base em um ranking de abril de 2026 que considera embarcações em operação ou em fase final de testes.

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Classe Gerald R. Ford (EUA): O mais novo e avançado do mundo. Com propulsão nuclear, desloca mais de 100 mil toneladas e utiliza catapultas eletromagnéticas (EMALS), uma tecnologia que permite lançar aeronaves mais rapidamente e com menos desgaste. Sua capacidade operacional permite mais de 160 missões de combate por dia, reforçando sua superioridade técnica. Classe Nimitz (EUA): A espinha dorsal da marinha americana por décadas. Composta por super porta-aviões de propulsão nuclear, esta classe forma o coração dos grupos de ataque navais dos EUA. Cada um pode carregar cerca de 90 aeronaves. Fujian (China): O terceiro e mais moderno porta-aviões chinês representa um salto tecnológico para o país. É o primeiro fora dos EUA a usar um sistema de catapultas eletromagnéticas, aumentando significativamente sua capacidade de combate. Classe Queen Elizabeth (Reino Unido): Composto pelo HMS Queen Elizabeth e pelo HMS Prince of Wales, são os maiores navios de guerra já construídos para a Marinha Real. Projetados para operar caças F-35B, possuem um design icônico com duas "ilhas" de comando. Shandong (China): O primeiro porta-aviões construído inteiramente na China. Embora baseado no design do seu antecessor soviético, o Shandong incorpora melhorias importantes em sua estrutura e sistemas eletrônicos. Liaoning (China): O primeiro porta-aviões chinês, comprado da Ucrânia e totalmente remodelado. Foi fundamental para que a marinha do país ganhasse experiência na complexa operação de aeronaves em alto-mar. Almirante Kuznetsov (Rússia): O único porta-aviões da marinha russa. De propulsão convencional, enfrenta um histórico de problemas técnicos e longos períodos de manutenção, mas ainda é um ativo estratégico para Moscou. Charles de Gaulle (França): O carro-chefe da marinha francesa e o único porta-aviões de propulsão nuclear fora da frota dos EUA, operando com caças navais Rafale M. Sua propulsão lhe confere grande autonomia para operações de longa duração. INS Vikrant (Índia): O primeiro porta-aviões projetado e construído na Índia, um marco para a indústria de defesa do país. Opera ao lado do INS Vikramaditya, de origem russa, consolidando a força naval indiana no Oceano Índico. Classe Izumo (Japão): Originalmente classificados como "destróieres porta-helicópteros", os navios Izumo e Kaga foram modificados para operar caças F-35B. A mudança representa uma alteração significativa na postura de defesa do Japão. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.