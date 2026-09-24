Coleção de GTA 6 custa mais de R$ 2 mil, mas não inclui o jogo

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Rockstar Games anunciou uma coleção especial de “Grand Theft Auto VI” que custa US$ 399,99, aproximadamente R$ 2,1 mil em conversão direta. O principal detalhe é que o produto não inclui uma cópia do jogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quem adquirir o pacote ainda precisará comprar “GTA 6” separadamente. A caixa de colecionador premium, chamada de “The Goodtime State – Vice City Collection”, reúne 11 itens inspirados no novo game e no estado fictício de Leonida.

Leia Mais

Itens da coleção











GTA-6-edicao-de-colecionador Rockstar Games/Divulgação













GTA-6-edicao-de Rockstar Games/Divulgação













GTA-6-edicao-de-colecionador Rockstar Games/Divulgação













GTA-6-edicao-de-colecionador Rockstar Games/Divulgação













GTA-6-edicao-de-colecionador Rockstar Games/Divulgação













GTA-6-edicao-de-colecionador Rockstar Games/Divulgação













GTA-6-edicao-de-colecionador Rockstar Games/Divulgação













GTA-6-edicao-de-colecionador Rockstar Games/Divulgação













GTA-6-edicao-de-colecionador Rockstar Games/Divulgação













GTA-6-edicao-de-colecionador Rockstar Games/Divulgação













GTA-6-edicao-de-colecionador Rockstar Games/Divulgação



Voltar Próximo

A lista de produtos incluídos na caixa é a seguinte:

Estátua de Macca, o Jacaré, personagem de um programa de TV fictício;

Óculos de sol Oakley Frogskins;

Boné New Era 9FORTY;

Bolsa transversal das Leonida Keys;

Espelho magnético;

Copo de shot;

Colher decorativa;

Chaveiro;

Conjunto de pins;

Adesivos;

Pôster dupla face com o mapa de Leonida.

Jogo vendido separadamente

A própria Rockstar informa na página oficial que “Grand Theft Auto VI” é vendido separadamente. Nos Estados Unidos, a versão padrão do game custa US$ 79,99, enquanto a edição Ultimate sai por US$ 99,99.

A empresa também confirmou que a versão física do jogo terá apenas um código para download, sem disco. Dessa forma, o consumidor que desejar ter a coleção e o game precisará realizar duas compras distintas.

Lançamento e preço no Brasil

A coleção está em pré-venda na Rockstar Store por US$ 399,99. O envio está previsto para começar em 19 de novembro, data de lançamento de “GTA 6” para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A disponibilidade do item é limitada ao estoque.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Brasil, a Rockstar ainda não divulgou o preço em reais. A página brasileira da loja mostra o valor em dólar e informa que os detalhes da pré-venda na América Latina serão anunciados posteriormente. O valor de R$ 2,1 mil não inclui impostos e frete, que podem alterar o preço final.