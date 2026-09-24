Coleção de GTA 6 custa mais de R$ 2 mil, mas não inclui o jogo
Chamada de 'Vice City Collection', caixa premium traz itens exclusivos como estátua e óculos Oakley; game precisa ser comprado separadamente
compartilhe
A Rockstar Games anunciou uma coleção especial de “Grand Theft Auto VI” que custa US$ 399,99, aproximadamente R$ 2,1 mil em conversão direta. O principal detalhe é que o produto não inclui uma cópia do jogo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Quem adquirir o pacote ainda precisará comprar “GTA 6” separadamente. A caixa de colecionador premium, chamada de “The Goodtime State – Vice City Collection”, reúne 11 itens inspirados no novo game e no estado fictício de Leonida.
Leia Mais
‘GTA VI’ não é perfeito e talvez ninguém devesse esperar isso
DualSense de GTA VI chega ao Brasil: veja preço e detalhes do controle
GTA VI: álbum oficial tem Travis Scott, Future e até Keith Richards
Itens da coleção
A lista de produtos incluídos na caixa é a seguinte:
Estátua de Macca, o Jacaré, personagem de um programa de TV fictício;
Óculos de sol Oakley Frogskins;
Boné New Era 9FORTY;
Bolsa transversal das Leonida Keys;
Espelho magnético;
Copo de shot;
Colher decorativa;
Chaveiro;
Conjunto de pins;
Adesivos;
Pôster dupla face com o mapa de Leonida.
Jogo vendido separadamente
A própria Rockstar informa na página oficial que “Grand Theft Auto VI” é vendido separadamente. Nos Estados Unidos, a versão padrão do game custa US$ 79,99, enquanto a edição Ultimate sai por US$ 99,99.
A empresa também confirmou que a versão física do jogo terá apenas um código para download, sem disco. Dessa forma, o consumidor que desejar ter a coleção e o game precisará realizar duas compras distintas.
Lançamento e preço no Brasil
A coleção está em pré-venda na Rockstar Store por US$ 399,99. O envio está previsto para começar em 19 de novembro, data de lançamento de “GTA 6” para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A disponibilidade do item é limitada ao estoque.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No Brasil, a Rockstar ainda não divulgou o preço em reais. A página brasileira da loja mostra o valor em dólar e informa que os detalhes da pré-venda na América Latina serão anunciados posteriormente. O valor de R$ 2,1 mil não inclui impostos e frete, que podem alterar o preço final.