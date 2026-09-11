Assine
overlay
Início Tecnologia
Games

DualSense de GTA VI chega ao Brasil: veja preço e detalhes do controle

Edição limitada inspirada em Vice City já está em pré-venda no país; saiba o que torna o acessório um item de colecionador indispensável

Publicidade
Carregando...
Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.
11/09/2026 15:02

compartilhe

×
DualSense de GTA VI chega ao Brasil: veja preço e detalhes do controle
O controle DualSense em edição limitada de Grand Theft Auto VI, disponível para pré-venda no Brasil crédito: Playstation/Divulgação

A PlayStation anunciou o início oficial da pré-venda do Controle sem fio DualSense preto Edição limitada do Grand Theft Auto VI no Brasil. Disponível a partir de hoje, o acessório pode ser encontrado nos principais parceiros varejistas oficiais do país por R$599,90.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O controle foi projetado para capturar a essência visual e a atmosfera vibrante das noites de Vice City. O periférico apresenta um acabamento brilhante furta-cor com detalhes texturizados de folhas de palmeira e a marca icônica do título, combinando elegância e identidade para os entusiastas da franquia.

Leia Mais

Com lançamento oficial previsto para 19 de novembro, o acessório chega como um item de colecionador indispensável para a nova geração de consoles. Com a edição comemorativa, os jogadores brasileiros poderão antecipar o clima do próximo capítulo de GTA.

Recursos e compatibilidade

O novo controle é compatível com PlayStation 5, PC, Mac e dispositivos móveis. Ele entrega uma experiência de imersão avançada por meio de resposta tátil precisa e gatilhos adaptáveis dinâmicos, que reagem às ações no jogo.

O equipamento também possui um sensor de movimento intuitivo e um alto-falante integrado para efeitos sonoros mais realistas. A ergonomia aprimorada do layout tradicional é acompanhada de recursos práticos para longas sessões de jogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre as funcionalidades estão a bateria recarregável com entrada USB Type-C, um microfone embutido, um touch pad versátil e um conector dedicado para fones de ouvido. Os jogadores terão tecnologia de ponta e design exclusivo nas mãos.

Tópicos relacionados:

games tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay