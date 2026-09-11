DualSense de GTA VI chega ao Brasil: veja preço e detalhes do controle
Edição limitada inspirada em Vice City já está em pré-venda no país; saiba o que torna o acessório um item de colecionador indispensável
compartilhe
A PlayStation anunciou o início oficial da pré-venda do Controle sem fio DualSense preto Edição limitada do Grand Theft Auto VI no Brasil. Disponível a partir de hoje, o acessório pode ser encontrado nos principais parceiros varejistas oficiais do país por R$599,90.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O controle foi projetado para capturar a essência visual e a atmosfera vibrante das noites de Vice City. O periférico apresenta um acabamento brilhante furta-cor com detalhes texturizados de folhas de palmeira e a marca icônica do título, combinando elegância e identidade para os entusiastas da franquia.
Leia Mais
Expectativa por GTA VI aumenta enquanto GTA Online ganha grande atualização
Jogo 'Grand Theft Auto 6' tem lançamento adiado para maio de 2026
Com lançamento oficial previsto para 19 de novembro, o acessório chega como um item de colecionador indispensável para a nova geração de consoles. Com a edição comemorativa, os jogadores brasileiros poderão antecipar o clima do próximo capítulo de GTA.
Recursos e compatibilidade
O novo controle é compatível com PlayStation 5, PC, Mac e dispositivos móveis. Ele entrega uma experiência de imersão avançada por meio de resposta tátil precisa e gatilhos adaptáveis dinâmicos, que reagem às ações no jogo.
O equipamento também possui um sensor de movimento intuitivo e um alto-falante integrado para efeitos sonoros mais realistas. A ergonomia aprimorada do layout tradicional é acompanhada de recursos práticos para longas sessões de jogo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Entre as funcionalidades estão a bateria recarregável com entrada USB Type-C, um microfone embutido, um touch pad versátil e um conector dedicado para fones de ouvido. Os jogadores terão tecnologia de ponta e design exclusivo nas mãos.