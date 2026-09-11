DualSense de GTA VI chega ao Brasil: veja preço e detalhes do controle

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A PlayStation anunciou o início oficial da pré-venda do Controle sem fio DualSense preto Edição limitada do Grand Theft Auto VI no Brasil. Disponível a partir de hoje, o acessório pode ser encontrado nos principais parceiros varejistas oficiais do país por R$599,90.

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O controle foi projetado para capturar a essência visual e a atmosfera vibrante das noites de Vice City. O periférico apresenta um acabamento brilhante furta-cor com detalhes texturizados de folhas de palmeira e a marca icônica do título, combinando elegância e identidade para os entusiastas da franquia.

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Com lançamento oficial previsto para 19 de novembro, o acessório chega como um item de colecionador indispensável para a nova geração de consoles. Com a edição comemorativa, os jogadores brasileiros poderão antecipar o clima do próximo capítulo de GTA.

Recursos e compatibilidade

O novo controle é compatível com PlayStation 5, PC, Mac e dispositivos móveis. Ele entrega uma experiência de imersão avançada por meio de resposta tátil precisa e gatilhos adaptáveis dinâmicos, que reagem às ações no jogo.

O equipamento também possui um sensor de movimento intuitivo e um alto-falante integrado para efeitos sonoros mais realistas. A ergonomia aprimorada do layout tradicional é acompanhada de recursos práticos para longas sessões de jogo.

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Entre as funcionalidades estão a bateria recarregável com entrada USB Type-C, um microfone embutido, um touch pad versátil e um conector dedicado para fones de ouvido. Os jogadores terão tecnologia de ponta e design exclusivo nas mãos.