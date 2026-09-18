GTA VI: álbum oficial tem Travis Scott, Future e até Keith Richards

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Atlantic Records e a Rockstar Games anunciaram a trilha sonora oficial do jogo “Grand Theft Auto VI”, intitulada “Grand Theft Auto VI: The Album”. O projeto chega em 19 de novembro, mesma data de lançamento do game.

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O álbum reúne 34 faixas inéditas que buscam traduzir a energia do universo de Vice City e Leonida. A seleção musical atravessa diferentes gêneros e conta com artistas relevantes da cena mundial.

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Com distribuição nacional da Warner Music Brasil, seis singles já estão disponíveis nas plataformas digitais.

Yung Lean - “That's It” (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott - “RHYNO” (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy - “Sexy Magic”

Morgan Wallen - “Last Thing You Need”

Rauw Alejandro - “Macacoa 2000”

Keith Richards - “Bright Lights, Big City”

A parceria dá continuidade à tradição da franquia de apresentar novas músicas e subculturas. Cada edição de “Grand Theft Auto” ajudou a definir a atmosfera de uma época.

O projeto musical também inclui uma nova evolução das estações de rádio dentro do jogo, além de trilha dinâmica e outros elementos que são parte da identidade da franquia.

“Grand Theft Auto VI: The Album” está disponível para pré-venda em diferentes edições de vinil e CD. A Atlantic Records oferece três versões exclusivas: um vinil de edição limitada preenchido com líquido, uma edição com efeito splatter e um CD com estojo jewel case. Todas as versões apresentam artes e embalagens inspiradas na estética do jogo.

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O lançamento terá ainda edições exclusivas em varejistas como Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target e Urban Outfitters. Cada uma terá um design próprio para a prensagem do vinil e incluirá um pôster.