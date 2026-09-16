Portugueses questionam GTA VI por ter português do Brasil e não de Portugal

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A confirmação de que “Grand Theft Auto VI” terá legendas e interface em português brasileiro reacendeu um debate na comunidade de games de Portugal. A discussão foca na ausência do português europeu, especialmente após a página do jogo na Xbox ter indicado o idioma temporariamente.

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Em 26 de junho, a listagem na loja da Xbox alimentou a expectativa de que o game seria o primeiro da franquia com localização específica para Portugal. A possibilidade foi discutida por jogadores em redes sociais e acompanhada pela imprensa especializada do país.

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Três dias depois, a Rockstar Games divulgou a lista oficial de idiomas de “GTA VI”, sem incluir o português de Portugal. A única variante disponível será a brasileira, repetindo a estratégia usada em “Grand Theft Auto V”.

Reação portuguesa

A notícia provocou críticas de parte da comunidade portuguesa, frustrada pela expectativa criada pela informação da Xbox. Em discussões no Reddit, jogadores questionaram a decisão da Rockstar.

Um dos pontos levantados foi a inclusão de duas versões do espanhol, uma para a Espanha e outra para o México, enquanto o português terá apenas a variante brasileira. A lista oficial do jogo reúne 13 idiomas no total.

As reações, contudo, não foram unânimes. Enquanto alguns criticam a ausência da localização, outros afirmam preferir jogar em inglês ou consideram a decisão comercial compreensível. Há também quem veja o português brasileiro como suficiente para entender a história.

A informação incorreta publicada em uma plataforma oficial de venda foi o que intensificou o debate. Posteriormente, a indicação do idioma foi tratada como um erro pela cobertura especializada portuguesa.

Diferenças

As duas variantes da língua portuguesa possuem diferenças de vocabulário, construções e expressões. A distinção se torna mais evidente em uma franquia como “GTA”, conhecida pelo uso de gírias e referências culturais nos diálogos.

A localização de “GTA V”, que também usou o português brasileiro, já havia gerado discussões na comunidade portuguesa sobre certas escolhas de tradução, como a adaptação de expressões informais.

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A Rockstar não justificou a ausência do português europeu nem confirmou se o idioma poderá ser adicionado no futuro. “GTA VI” terá interface e legendas em português do Brasil, mas a dublagem permanecerá em inglês. O jogo está previsto para 19 de novembro de 2026, no PlayStation 5 e Xbox Series X|S.