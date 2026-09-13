GTA VI: Miami Beach avança em negociação para trazer Vice City à vida real

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A cidade que inspirou ">Vice City pode receber uma campanha de marketing de "GTA 6". O município independente vizinho a Miami, Miami Beach, teve a Comissão local aprovando, por 4 votos a 3, o início de negociações com a Rockstar Games para uma ação publicitária ligada ao lançamento do jogo. A votação ocorreu na quinta-feira (10).

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A proposta prevê uma campanha discreta, com referências ao jogo em cadeiras e guarda-sóis de praia. Os itens poderão exibir elementos como "Vice City" e o algarismo romano "VI".

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Caso o acordo seja fechado, a ação está prevista para começar em 15 de outubro e seguir até o fim de dezembro. O lançamento de "GTA 6" está agendado para 19 de novembro de 2026.

O debate na comissão

A proposta dividiu os integrantes da comissão. Parte dos representantes demonstrou preocupação em associar a imagem de Miami Beach a uma franquia conhecida por temas como crimes, violência e drogas.

O comissário David Suarez, que votou contra, exibiu cenas do jogo com confrontos armados e afirmou não querer a marca da cidade associada a esse conteúdo. Ele também questionou se a ação seria sutil, sugerindo que as referências poderiam estar em quase todos os equipamentos de praia.

Em defesa da proposta, a comissária Monica Matteo-Salinas revelou ser fã da franquia desde o primeiro título, de 1997. Para ela, os jogadores sabem diferenciar a ficção da realidade. "É um videogame. É falso. Não faremos GTA ao vivo na cidade", declarou.

Matteo-Salinas argumentou que jogar "GTA" não significa reproduzir os atos do jogo. "Sou uma cidadã de bem. Eu não uso tortura de água, nem possuo uma arma", disse, classificando a aprovação como um "triunfo para gamers e nerds de games".

Valores e próximos passos

O aspecto financeiro também foi discutido. Os valores para a campanha giram em torno de US$ 3 milhões, com um potencial benefício econômico para a cidade de aproximadamente US$ 4 milhões. A publicidade deve se concentrar em equipamentos de concessionárias privadas, sem usar estruturas municipais.

A votação não finaliza o acordo, apenas autoriza o avanço das negociações com a Rockstar Games. Se o contrato for concluído, a ação poderá permanecer em Miami Beach até o fim de 2026.

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"GTA VI" tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.