Xbox demite 268 e entrega Halo à Activision em nova reestruturação

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A divisão de games da Microsoft anunciou uma nova rodada de mudanças em sua estrutura, eliminando 268 posições e reorganizando estúdios. As medidas fazem parte de um processo que prevê a redução de aproximadamente 3.200 postos de trabalho no Xbox.

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Segundo Matt Booty, Vice-Presidente Executivo e Diretor de conteúdo do Xbox, a companhia está a três quartos do caminho para concluir a reorganização. A estratégia busca reduzir unidades de negócio e concentrar equipes com competências de desenvolvimento, publicação e operação de jogos.

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Halo passa para a Activision

A franquia "Halo" terá seu próximo jogo principal desenvolvido pela Activision, que formará uma nova equipe para o projeto. A mudança não encerra a Halo Studios, antiga 343 Industries, que manterá uma equipe menor para suporte dos jogos atuais e relacionamento com a comunidade.

Funcionários da Halo Studios estão entre os 268 demitidos. A Activision, que já administra franquias como "Call of Duty" e "Warcraft", também passa a supervisionar a Rare, de "Sea of Thieves", e a World's Edge, de "Age of Empires".

Outras mudanças nos estúdios

A Obsidian Entertainment, de jogos como "The Outer Worlds" e "Grounded", será incorporada à estrutura da Bethesda. O estúdio continuará trabalhando em seus projetos, incluindo um novo título da franquia "Fallout" em colaboração com a Bethesda Game Studios.

A Microsoft também unificou a Turn 10 Studios, de "Forza Motorsport", e a Playground Games, de "Forza Horizon" e do novo "Fable". A empresa afirma que as equipes já colaboram há mais de uma década.

Na área de jogos casuais, a King, desenvolvedora de "Candy Crush", passa a supervisionar a divisão Microsoft Casual Games. Já a Undead Labs, criadora de "State of Decay", tornou-se um estúdio independente, mas "State of Decay 3" seguirá previsto para o Xbox Game Pass.





















Futuros indefinidos

A situação da Ninja Theory, de "Hellblade", é incerta. Após o fracasso em duas negociações para encontrar uma nova estrutura para o estúdio, a Microsoft iniciou um processo de consulta que pode resultar em seu encerramento. A Arkane Lyon, de "Deathloop", também permanece em avaliação até o fim de 2026.

Em agosto, a Double Fine Productions e a Compulsion Games já haviam sido retiradas da estrutura direta da Xbox, passando a operar de forma independente. O objetivo da Microsoft é simplificar a organização após as aquisições da ZeniMax Media e da Activision Blizzard.

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Matt Booty deve apresentar mais detalhes sobre a nova organização em um encontro com funcionários previsto para 6 de outubro.