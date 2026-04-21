Xbox Game Pass reduz preço no Brasil após alta polêmica

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

A Microsoft reduziu, a partir desta terça-feira (21/4), os preços do Xbox Game Pass no Brasil. O plano Ultimate caiu de R$ 119,90 para R$ 76,90 por mês. Já o PC Game Pass passou de R$ 69,90 para R$ 59,99.

A mudança ocorre meses após um reajuste que chegou a dobrar o valor do serviço no país. Em outubro de 2025, o plano Ultimate saltou de R$ 59,99 para R$ 119,90, gerando forte reação negativa entre assinantes.

Na época, usuários criticaram o custo elevado diante da realidade econômica brasileira. Parte do público cogitou cancelar o serviço ou abandonar o ecossistema Xbox.

Além da redução, a empresa alterou a política de lançamentos da franquia Call of Duty. Novos títulos não chegarão ao catálogo no dia de estreia. Os jogos serão adicionados cerca de um ano depois, no fim do ano seguinte.

Os títulos já disponíveis permanecem no catálogo. Assinantes do plano Ultimate continuam com acesso ao multiplayer online, biblioteca com centenas de jogos e lançamentos no primeiro dia para outros títulos.

A mudança ocorre em meio a uma reestruturação na divisão de games da Microsoft. Em fevereiro de 2026, Phil Spencer deixou o comando e Sarah Bond saiu da empresa. A liderança passou para Asha Sharma.

A nova CEO tem defendido ajustes no modelo do Game Pass. Sharma afirmou que o serviço ficou “caro demais” e precisa de uma equação de valor mais competitiva.

O movimento também dialoga com o cenário mais amplo do mercado brasileiro. No início de abril, a Sony aumentou os preços do PlayStation 5 no país. O modelo padrão passou de R$ 4.499,90 para R$ 5.099,90. A edição digital subiu para R$ 4.599,90, enquanto o PS5 Pro chegou a R$ 7.499,90.

Segundo a empresa japonesa, o reajuste reflete pressões do cenário econômico global. O aumento ocorre menos de um ano após a alta anterior e foi alvo de críticas entre jogadores brasileiros.

Na direção oposta, a Nintendo reduziu os preços do serviço Switch Online no Brasil. O plano individual anual caiu de R$ 120 para R$ 109. A opção com pacote adicional passou de R$ 299 para R$ 279.

O plano familiar também teve redução, de R$ 469 para R$ 439. A empresa afirmou que a decisão busca tornar o serviço mais acessível no mercado local.

As movimentações mostram estratégias distintas entre as fabricantes. Enquanto Sony reajusta hardware e a Nintendo aposta em serviços mais baratos, a Microsoft revisa o posicionamento do Game Pass após reação negativa.

A empresa afirma que seguirá avaliando feedbacks dos usuários. Não há confirmação sobre novos ajustes ao longo do ano.

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