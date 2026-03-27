ECA Digital: advogados analisam os impactos da lei no ambiente online

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O Brasil implementou recentemente o ECA Digital, uma legislação robusta que visa proteger crianças e adolescentes no ambiente virtual. O texto legal, conhecido popularmente como 'Lei Felca', introduz mudanças drásticas na forma como menores interagem com a internet e as plataformas de jogos. Uma das principais inovações é o fim da simples autodeclaração de idade, exigindo métodos de verificação mais eficazes. A lei também estabelece diretrizes para a proteção de dados e o combate ao assédio em ambientes digitais. Essa atualização normativa reflete a necessidade urgente de adaptar a proteção infantil às novas realidades tecnológicas globais.

Esse foi o tema do episódio do podcast Glitch Clube, realizado em parceria com o programa Direito Simples Assim. A mesa foi apresentada pelo repórter Leo Lima e pela advogada Tamara Alves, unindo especialistas em tecnologia e legislação. O debate contou com Luana Mendes e Marcos Soares, referências em direito digital, que detalharam as sanções da nova lei. Durante a conversa, os convidados explicaram que empresas podem enfrentar multas de até 10% do faturamento por descumprimento. A discussão também abordou como jogos como Roblox e Fortnite devem adaptar suas interfaces para o público menor de idade. O episódio reforçou a urgência de se criar canais de denúncia direta para combater conteúdos abusivos ou perigosos na rede.

A análise também focou na proibição de algoritmos de recomendação para perfis de crianças e no controle de compras. As famosas "loot boxes" agora sofrem restrições severas para evitar o estímulo ao consumo desenfreado por menores de idade. Segundo os especialistas, os pais ganham um papel central porque passa a ser necessário o cadastro conjunto para autorizar acessos específicos. A implementação dessas medidas visa reduzir a exposição a conteúdos impróprios e mitigar riscos de exploração financeira infantil. O debate também destacou que a educação digital deve ser uma responsabilidade compartilhada entre famílias, escolas e grandes corporações tecnológicas.

Conheça o Glitch Clube

O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.

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