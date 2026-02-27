Além de GTA 6: 5 jogos muito aguardados que ainda não têm data de lançamento

A indústria de games vive de ciclos, e enquanto títulos como GTA 6 já têm um horizonte definido para 2026, a comunidade gamer está sempre de olho no que vem depois. Diversos estúdios de renome mundial trabalham em projetos ambiciosos que, apesar de anunciados, ainda não possuem uma data de lançamento, alimentando anos de especulação e expectativa.

Esses jogos prometem redefinir gêneros, continuar sagas amadas ou apresentar universos inteiramente novos. São projetos de grande escala cujo desenvolvimento leva tempo, mas que já ocupam um lugar especial na lista de desejos de milhões de jogadores ao redor do mundo.

Separamos cinco desses grandes jogos que, embora não tenham previsão de chegada, já são alguns dos mais aguardados da geração. Confira!

Grandes promessas sem data de estreia

Project Polaris (próximo "The Witcher")

Após o sucesso estrondoso de "The Witcher 3", a CD Projekt Red já confirmou que trabalha em uma nova saga para o universo do bruxo. Conhecido internamente como "Project Polaris", o game dará início a uma nova trilogia e está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5. No entanto, o projeto ainda está em fase inicial, o que significa que seu lançamento ainda deve levar alguns anos. O próximo "Mass Effect"

A BioWare também está preparando o retorno de sua aclamada saga de ficção científica. Poucos detalhes foram revelados, mas teasers confirmaram que um novo capítulo está em desenvolvimento, sugerindo o retorno de personagens icônicos. Fãs esperam ansiosamente, mas o estúdio mantém o projeto em segredo e sem qualquer janela de lançamento. The Elder Scrolls VI

Anunciado em 2018 com um breve teaser, a sequência do lendário "Skyrim" é talvez um dos jogos mais esperados de todos os tempos. A Bethesda Game Studios, no entanto, já deixou claro que o projeto é de longo prazo, e seu desenvolvimento ativo só começaria de fato após o lançamento de "Starfield". Com isso, "The Elder Scrolls VI" segue como uma promessa distante. Marvel's Wolverine

Desenvolvido pela Insomniac Games, o mesmo estúdio por trás da franquia "Marvel's Spider-Man", este jogo promete uma abordagem mais madura do icônico mutante. Um teaser cinematográfico foi o suficiente para elevar as expectativas, mas a Insomniac ainda não divulgou mais detalhes ou uma previsão de quando os jogadores poderão empunhar as garras de adamantium. Marathon

O retorno de uma franquia clássica da Bungie, criadora de "Halo" e "Destiny". "Marathon" está sendo reimaginado como um shooter de extração PvP (jogador contra jogador). Embora tenha gerado grande interesse, o jogo foi adiado internamente pela Bungie, deixando sua data de lançamento completamente em aberto.

