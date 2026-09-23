Rayman Legends Retold: remake de clássico mistura nostalgia e inovação

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Para gamers de longa data, Rayman é um dos personagens que fizeram parte da infância e que, até hoje, faz parte do hall de franquias icônicas. Agora, a Ubisoft aposta no Rayman Legends Retold, para agradar os fãs antigos e se apresentar para a nova geração. O lançamento está marcado para 3 de dezembro deste ano.

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Enquanto jogava a preview do remake de Rayman Legends, o primeiro sentimento foi o de nostalgia. O jogo me levou imediatamente para a minha infância e despertou memórias de momentos divertidos jogando na casa de amigos. Mas o trabalho impecável de equilibrar o antigo com o novo consegue se distanciar do original o suficiente para também proporcionar uma nova experiência.

Diferentemente do jogo lançado em 2013, Rayman Legends Retold foi desenvolvido com gráficos 3D mas mantém o visual colorido e divertido que são a marca da franquia. Os personagens seguem os mesmos, com o visual cartunesco também característico. Mas não se iluda com a aparência inocente: a aventura te desafia a manter os sentidos aguçados e a agilidade para passar por certos obstáculos; a possibilidade de morrer várias vezes no mesmo ponto é bem real.

Novo reino, mais sombrio, é apresentado em Rayman Legends Retold Divulgação/Ubsoft Visual colorido e alegre é a marca registrada da franquia Divulgação/Ubisoft Rayman Legends Retold será lançado no dia 3 de dezembro de 2026 Divulgação/Ubisoft Novo visual em 3D é a grande mudança em Rayman Legends Retold Divulgação/Ubisoft Voltar Próximo

A trilha sonora segue incrível, com direito a fases musicais que, se você não for rápido o bastante, passará por vários perrengues para chegar ao final e manter o ritmo da música. Eu joguei a fase musical ambientada no reino da Planície Mística, inspirado no Dia de los Muertos e na cultura mexicana, na qual precisava evitar um El Luchador gigante ao som de Macarena (um clássico de festas e formaturas que todo brasileiro conhece até a coreografia). Aqui os novos gráficos fizeram uma enorme diferença.

Rayman Legends Retold será lançado no dia 3 de dezembro de 2026 Divulgação/Ubisoft

Outra fase que aproveitou bem a mudança para o 3D foi a que montamos um dragão azul e precisamos atravessar um terreno cheio de obstáculos e inimigos. Podemos lançar bolas de fogo e acertar caveiras mexicanas até chegar ao nosso destino.

Já o reino da Concha de Ferro, que se passa na água, nos oferece a oportunidade de aprimorar as habilidades para passarmos despercebidos por inimigos enquanto evitamos minas aquáticas. Aqui, o timing é essencial. Em uma das fases eu me senti uma espiã invadindo uma instalação secreta.

Além das fases já conhecidas pelos jogadores, Rayman Legends Retold apresenta a Terra dos Mortos Nocivos, um mundo totalmente novo que substitui as cores vibrantes pelo preto e roxo onde nos aproximamos do vilão da história.

Vale lembrar que, à medida que avançamos na aventura, o jogo vai se tornando cada vez mais desafiador e nos apresentando novas mecânicas. Nada que algumas tentativas não resolvam.

Quem adquirir o remake também vai levar para casa o Rayman Origins, lançado em 2011, na versão remasterizada, que também tive a oportunidade de jogar no preview. Sem grandes mudanças mas com a jogabilidade mais fluida, a aquisição é uma oportunidade de estender a jogatina ao mesmo tempo em que deixamos a nostalgia rolar.

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Rayman Legends Retold é um jogo que vale a pena tanto para quem jogou o original quanto para quem ainda não conhece a franquia. Estará disponível para: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.