Assine
overlay
Início Tecnologia
Review

Star Wars Zero Company leva a saga para a estratégia por turnos

Com combate tático, personagens inéditos e uma abordagem própria para a galáxia, o título aposta mais na jogabilidade do que em uma grande história

Publicidade
Carregando...
Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.
18/09/2026 14:30

compartilhe

×
Star Wars Zero Company leva a saga para a estratégia por turnos
A jogabilidade de Star Wars Zero Company se destaca pela estratégia tática em combates que misturam elementos clássicos da franquia e novos personagens crédito: EA/Divulgação

Quando joguei Star Wars Zero Company na preview, a impressão foi de que a Bit Reactor tinha encontrado uma combinação bastante natural, colocando o universo de Star Wars dentro de uma estrutura de estratégia tática por turnos. Depois de jogar a versão final, posso dizer que aquela primeira impressão estava certa. O jogo entrega praticamente tudo o que prometia, e seu maior mérito está justamente na jogabilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Estratégia

Combate tático em jogo Star Wars Zero Company. Personagens se escondem atrás de caixas, enfrentando inimigos destacados em vermelho
Cenário de combate de Star Wars Zero Company demonstra a profundidade tática dos confrontos por turnos do jogo, um dos seus maiores méritosEA

Para quem não está familiarizado com o gênero, a proposta é controlar uma pequena equipe durante os combates, escolhendo onde cada personagem vai se posicionar, quais habilidades usar e como aproveitar cada turno. É uma fórmula conhecida por quem já jogou XCOM, mas que funciona muito bem dentro de Star Wars.

Leia Mais

Cada integrante da equipe possui características, habilidades e possibilidades diferentes. Por isso, não basta simplesmente avançar pelo cenário e atirar nos inimigos. É preciso pensar alguns movimentos à frente, combinar as capacidades dos personagens e entender quando atacar, recuar ou assumir uma posição mais defensiva.

É aí que Zero Company mais se destaca. Em um mercado cada vez mais cheio de jogos de ação nos quais controlamos um único personagem, atravessamos grandes mapas e enfrentamos dezenas de inimigos, o título oferece uma experiência diferente. Não tenta transformar Star Wars em mais um jogo de tiro, entendendo que a estratégia também pode funcionar muito bem dentro desse universo.

Novos personagens

Soldados blindados com capacetes e bastões, luzes laranjas em armaduras, em ambiente escuro e esfumaçado
Os novos personagens de Star Wars Zero Company são fundamentais para a estratégia táticaEA

Outro acerto está no elenco. Em vez de depender dos personagens mais conhecidos da franquia, o jogo apresenta uma equipe formada por figuras novas e de origens diferentes. A construção dessas relações ajuda a criar identidade para o grupo e faz com que o jogador se importe com aqueles personagens ao longo da campanha.

Nesse aspecto, Zero Company lembra um pouco a proposta de Rogue One e até de Mass Effect: colocar personagens que não conhecíamos no centro da história e fazer com que eles encontrem seu espaço dentro de uma galáxia que já possui décadas de histórias.

A história

A história, porém, não acompanha o mesmo nível da jogabilidade. Ela funciona bem dentro do universo de Star Wars e apresenta uma perspectiva interessante para o período do fim das Guerras Clônicas, mas não chega ao impacto narrativo das grandes produções da franquia. É uma aventura competente, mas não é ela que faz o jogo se destacar.

Pontos positivos

  • Combate tático bem construído

  • Boa utilização do universo da franquia

  • Exige planejamento e não apenas reflexos

Pontos negativos

  • Personagens inéditos não têm o mesmo peso dos clássicos

  • Ritmo pode ficar mais lento em alguns momentos

  • Narrativa fica atrás da qualidade do combate

Vale a pena?

Soldado clone com armadura branca mira rifle enquanto explosão ilumina cenário de combate
Um dos pilares de Star Wars Zero Company é a profundidade tática dos combatesEA

Por isso, minha recomendação é bastante clara. Star Wars Zero Company vale principalmente para quem gosta da franquia, para fãs de jogos de estratégia por turnos e para quem procura uma experiência diferente do padrão de ação que domina o mercado atualmente.

Depois de jogar a preview e a versão final, fico com a sensação de que o jogo cumpre exatamente a proposta que apresentou desde o começo. Não é a maior história já contada em uma galáxia muito, muito distante, mas é uma ótima adaptação de Star Wars para a estratégia tática.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nota: 8/10

Tópicos relacionados:

games star-wars tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay