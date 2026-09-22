"Sonic Racing: CrossWorlds" foi muito subestimado

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Lançado em setembro de 2025, "Sonic Racing: CrossWorlds" chegou em um momento pouco favorável para disputar atenção. O jogo apareceu na mesma janela em que "Mario Kart World" dominava as conversas sobre corrida arcade, especialmente por ser um dos principais lançamentos do Nintendo Switch 2. Com isso, a aventura do Sonic acabou recebendo menos atenção do que merecia.

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Depois de um ano, porém, a impressão é diferente. "Sonic Racing: CrossWorlds" se mostrou um jogo muito mais consistente do que o lançamento fazia parecer e, principalmente, um daqueles títulos aos quais é fácil voltar. As atualizações constantes, novos conteúdos e crossovers ajudaram a manter a experiência relevante, enquanto a base de corrida continua divertida.

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No meu caso, é um jogo para o qual continuo voltando. E isso diz bastante sobre sua qualidade. Em uma época em que muitos títulos de corrida perdem espaço rapidamente depois do lançamento, "CrossWorlds" conseguiu construir uma experiência que continua convidando o jogador para mais uma corrida.

Velocidade

Sonic Racing: CrossWorlds se destaca pela jogabilidade em alta velocidade e pistas dinâmicas, elementos centrais de sua experiência arcade SEGA

A principal qualidade está justamente na corrida. O game entrega uma experiência rápida, acessível e cheia de possibilidades, com pistas que exploram bem a velocidade característica do universo do personagem.

A sensação de acelerar, disputar posições e utilizar os recursos disponíveis durante as provas funciona muito bem. O jogo também entende que uma boa corrida arcade precisa ser fácil de aprender, mas suficientemente divertida para fazer o jogador querer melhorar.

É aqui que aparece uma das características mais curiosas do título. Apesar de tentar ocupar o espaço dos jogos de kart, "CrossWorlds" funciona, na prática, muito mais como um excelente jogo de corrida arcade.

Crossover

Crossovers e universos variados são um dos grandes acertos de Sonic Racing: CrossWorlds SEGA

Outro grande acerto está no uso dos personagens e universos que aparecem no jogo. A Sega conseguiu transformar o crossover em parte importante da experiência, sem fazer com que ele pareça apenas um conteúdo adicional colocado para chamar atenção.

Essa variedade ajuda a manter as partidas interessantes e amplia consideravelmente o apelo do jogo. As atualizações também são fundamentais nesse processo, porque dão ao jogador motivos para retornar mesmo depois de já ter explorado boa parte do conteúdo disponível.

Esse é, inclusive, um dos maiores diferenciais de "CrossWorlds". O jogo não parece abandonado depois do lançamento. Pelo contrário, continua recebendo novidades e construindo uma experiência que se transforma ao longo do tempo.

Identidade

Knuckles e seu kart vermelho ilustram a jogabilidade dinâmica e o elenco variado de Sonic Racing: CrossWorlds SEGA

O principal problema está justamente na comparação inevitável com "Mario Kart". A franquia da Nintendo tem uma identidade tão forte que basta olhar para uma pista, ouvir alguns segundos da música ou observar a forma como uma corrida acontece para saber imediatamente que estamos diante de "Mario Kart".

"Sonic Racing: CrossWorlds" não alcança esse mesmo nível de identidade. Ele tenta ser um jogo de kart, mas sua essência acaba sendo muito mais próxima de um jogo de corrida arcade.

Isso pode confundir um pouco a expectativa do jogador. Quem procura uma experiência exatamente como "Mario Kart" provavelmente vai perceber algumas diferenças. Por outro lado, quando "CrossWorlds" é avaliado pelo que ele realmente é, fica muito mais fácil enxergar suas qualidades.

Pontos positivos

Ótima jogabilidade e sensação de velocidade

Crossover muito bem aproveitado

Atualizações que mantêm o jogo vivo

Excelente alternativa a "Mario Kart World" fora do Switch 2

Ponto negativo

Falta uma identidade tão marcante quanto "Mario Kart"

Vale a pena?

Shadow the Hedgehog em alta velocidade, um dos personagens que exemplificam a jogabilidade dinâmica de Sonic Racing: CrossWorlds SEGA

Sim. E talvez mais hoje do que no lançamento. "Sonic Racing: CrossWorlds" é um ótimo jogo de corrida que acabou sendo injustamente colocado na sombra de "Mario Kart World". O tempo mostrou que existe espaço para os dois, principalmente porque a proposta do título da Sega não depende apenas de tentar copiar a fórmula da Nintendo.

Com boa jogabilidade, velocidade, crossovers interessantes e atualizações que mantêm a comunidade envolvida, o jogo se tornou uma excelente alternativa para quem não tem um Nintendo Switch 2 e quer uma experiência desse tipo. E isso vale também para quem joga no Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox ou PC.

"Sonic Racing: CrossWorlds" talvez não seja tão imediatamente marcante quanto "Mario Kart", mas consegue algo igualmente importante: ser um jogo para o qual dá vontade de voltar.

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Nota: 9/10