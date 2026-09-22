"Ragnarok: Yggdrasil" chega ao Brasil com batalhas de até 300 jogadores

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A franquia "Ragnarok Online", popular entre jogadores brasileiros nos anos 2000, ganha um novo capítulo. A Shanghai Dream Network anunciou a chegada de "Ragnarok: Yggdrasil" ao Brasil, um MMORPG focado na disputa em larga escala por territórios.

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O pré-registro para o jogo já está disponível. A fase de beta aberto, que permite ao público testar o título antes do lançamento, está prevista para o final de novembro. O game terá versões para PC, Android e iOS.

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O principal diferencial de "Yggdrasil" são as batalhas entre seis grupos de jogadores. Cada facção pode conquistar áreas do mapa, gerenciar recursos e organizar ataques contra territórios adversários. As disputas reúnem até 300 jogadores simultaneamente.

As guildas, grupos formados por jogadores, poderão colaborar para definir alvos e organizar as ofensivas. O mapa do jogo possui 76 cidades e 30 passagens, que servem como pontos estratégicos para a expansão dos grupos. A conquista de certas áreas libera novas regiões para disputa ao longo da temporada.

A história de Ragnarok

Lançado em 2002 e baseado no mangá "Ragnarok" de Lee Myung-jin, "Ragnarok Online" chegou ao Brasil em 2004. O jogo se tornou conhecido entre frequentadores de lan houses e comunidades online.

A franquia também conta com outros títulos derivados para computadores e celulares, como "Ragnarok X: Next Generation" e "Ragnarok: Revival", ambos da Shanghai Dream Network.

"Ragnarok: Yggdrasil" mantém a tradição da série, mas coloca a disputa entre facções como elemento central. O jogador evolui seu personagem, enfrenta monstros e outros usuários enquanto participa das decisões de expansão do seu grupo.

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O jogo terá seis classes disponíveis, com a possibilidade de trocar entre elas sem perder o progresso do personagem. A publicação no Brasil será responsabilidade da Gravity Game Hub (GGH). Mais detalhes sobre o beta aberto devem ser divulgados até o lançamento.