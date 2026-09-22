Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 finalmente tira MGS4 do PS3

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

"Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2" tem três jogos, mas existe um motivo principal para essa coleção finalmente chegar às plataformas atuais: "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots".

Fique por dentro das notícias que importam para você!





















Desde seu lançamento, em 2008, o capítulo que encerra a história de Solid Snake permaneceu preso ao PlayStation 3. Enquanto praticamente toda a franquia ganhou novas versões, remasterizações ou relançamentos, "MGS4" continuou isolado em uma geração de consoles. Agora, isso finalmente muda.

Leia Mais

E é justamente aí que está o maior valor da coleção. Mais do que atualizar três jogos antigos, a Konami recupera um capítulo fundamental de "Metal Gear" e permite que uma nova geração descubra por que ele é tão importante para a franquia.

A assinatura de Kojima

Jogar "Metal Gear Solid 4" novamente também é reencontrar tudo aquilo que tornou Hideo Kojima tão marcante. O jogo é exagerado, cinematográfico e cheio de diálogos. Em alguns momentos, parece até mais interessado em contar sua história do que em deixar o jogador jogar. Mas essa é justamente a identidade de "Metal Gear".

A mistura de espionagem, guerra, política e tecnologia continua funcionando, enquanto a jogabilidade mantém uma boa combinação entre furtividade e combate. O jogo envelheceu visualmente, mas sua personalidade permanece intacta.

E, para quem acompanhou a trajetória de Solid Snake, revisitar sua última missão continua sendo uma experiência especial.

Os complementos

"Peace Walker" é o segundo grande destaque. Originalmente lançado para PSP, o jogo mostra a ascensão de Big Boss e já apresenta ideias de gerenciamento de base e desenvolvimento de equipamentos que seriam importantes para a franquia posteriormente.

É uma ótima adição, embora seu papel na coleção seja diferente. Se "MGS4" é o motivo para finalmente abrir a porta do passado, "Peace Walker" é um excelente complemento.

"Ghost Babel", por sua vez, funciona como uma curiosidade histórica e mostra como a fórmula da série podia ser adaptada até para o Game Boy Color.

Pontos positivos

"MGS4" finalmente chega às plataformas atuais

História e identidade continuam marcantes

Pontos negativos

Poderia haver uma atualização técnica mais ambiciosa

Vale a pena?

"Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2" não é uma coletânea perfeita. Alguns elementos visuais continuam datados e "MGS4" ainda pode ser cansativo para quem não conhece a história da franquia.

Mas esse não é o ponto principal.

O grande mérito está em finalmente tirar "Metal Gear Solid 4" do confinamento do PlayStation 3. E só isso já torna a coleção importante.

Depois de tantos anos, uma das despedidas mais ambiciosas dos videogames finalmente pode ser jogada em hardware moderno. "Peace Walker" e "Ghost Babel" completam o pacote, mas é "MGS4" que justifica sua existência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nota: 9/10