Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 finalmente tira MGS4 do PS3
Coletânea recupera um dos capítulos mais importantes da franquia e transforma a despedida de Solid Snake em uma experiência acessível às plataformas atuais
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"Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2" tem três jogos, mas existe um motivo principal para essa coleção finalmente chegar às plataformas atuais: "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots".
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Desde seu lançamento, em 2008, o capítulo que encerra a história de Solid Snake permaneceu preso ao PlayStation 3. Enquanto praticamente toda a franquia ganhou novas versões, remasterizações ou relançamentos, "MGS4" continuou isolado em uma geração de consoles. Agora, isso finalmente muda.
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E é justamente aí que está o maior valor da coleção. Mais do que atualizar três jogos antigos, a Konami recupera um capítulo fundamental de "Metal Gear" e permite que uma nova geração descubra por que ele é tão importante para a franquia.
A assinatura de Kojima
Jogar "Metal Gear Solid 4" novamente também é reencontrar tudo aquilo que tornou Hideo Kojima tão marcante. O jogo é exagerado, cinematográfico e cheio de diálogos. Em alguns momentos, parece até mais interessado em contar sua história do que em deixar o jogador jogar. Mas essa é justamente a identidade de "Metal Gear".
A mistura de espionagem, guerra, política e tecnologia continua funcionando, enquanto a jogabilidade mantém uma boa combinação entre furtividade e combate. O jogo envelheceu visualmente, mas sua personalidade permanece intacta.
E, para quem acompanhou a trajetória de Solid Snake, revisitar sua última missão continua sendo uma experiência especial.
Os complementos
"Peace Walker" é o segundo grande destaque. Originalmente lançado para PSP, o jogo mostra a ascensão de Big Boss e já apresenta ideias de gerenciamento de base e desenvolvimento de equipamentos que seriam importantes para a franquia posteriormente.
É uma ótima adição, embora seu papel na coleção seja diferente. Se "MGS4" é o motivo para finalmente abrir a porta do passado, "Peace Walker" é um excelente complemento.
"Ghost Babel", por sua vez, funciona como uma curiosidade histórica e mostra como a fórmula da série podia ser adaptada até para o Game Boy Color.
Pontos positivos
"MGS4" finalmente chega às plataformas atuais
História e identidade continuam marcantes
Pontos negativos
Poderia haver uma atualização técnica mais ambiciosa
Vale a pena?
"Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2" não é uma coletânea perfeita. Alguns elementos visuais continuam datados e "MGS4" ainda pode ser cansativo para quem não conhece a história da franquia.
Mas esse não é o ponto principal.
O grande mérito está em finalmente tirar "Metal Gear Solid 4" do confinamento do PlayStation 3. E só isso já torna a coleção importante.
Depois de tantos anos, uma das despedidas mais ambiciosas dos videogames finalmente pode ser jogada em hardware moderno. "Peace Walker" e "Ghost Babel" completam o pacote, mas é "MGS4" que justifica sua existência.
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Nota: 9/10