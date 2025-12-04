Nintendo lança 'Metroid Prime 4', a esperada nova edição de sua saga de ficção científica

Os jogadores da saga de ficção científica "Metroid" da Nintendo celebram o lançamento nesta quinta-feira (4) de um novo título da série, após uma espera de oito anos e um processo de criação com alguns obstáculos.

Livremente inspirada nos filmes "Alien", a série de jogos narra desde 1986 a luta no espaço entre a caçadora de recompensas Samus Aran e alguns alienígenas, os metroids.

A saga, que conta com cerca de quinze títulos, começou como um jogo de plataforma e exploração em 2D e se transformou em um jogo de ação e aventura em primeira pessoa em 2002 com o lançamento de "Metroid Prime" para o console GameCube.

"Metroid Prime 4: Beyond", disponível para Switch 1 e 2, transporta sua heroína para um planeta distante que pode ser explorado a pé ou de moto.

Com uma armadura futurista, um canhão acoplado ao braço e diversos poderes psíquicos para ajudar em seu progresso, o jogador deve abrir caminho em uma selva exuberante ou em um deserto, enfrentando diversos inimigos.

Na véspera de seu lançamento, "Metroid Prime 4: Beyond" tinha uma pontuação "globalmente favorável" de 81 sobre 100 no site de críticas Metacritic, com base em 71 análises da imprensa especializada.

A Nintendo, após ter anunciado o jogo com grande destaque em 2017, afirmou no início de 2019 que havia decidido reiniciar o desenvolvimento deste "Metroid Prime" do zero.

A primeira versão não atingiu "os padrões que buscamos para uma sequência", explicou no YouTube em janeiro de 2019 Shinya Takahashi, responsável pelo desenvolvimento na Nintendo.

O gigante japonês dos videogames confiou então o projeto a um de seus estúdios, o americano Retro Studios, criador dos três primeiros "Metroid Prime".

O título, sobre o qual não surgiram notícias durante vários anos, tornou-se um dos projetos mais aguardados do mundo dos videogames, assim como "Half-Life 3" da americana Valve ou "Beyond Good and Evil 2" da francesa Ubisoft.

Em 2021, foi lançado para o Switch um título chamado "Metroid Dread", mais próximo da proposta dos primeiros jogos.

