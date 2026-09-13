Por que "Physint", novo jogo de Kojima, deixou a PlayStation

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A PlayStation abandonou o financiamento de "Physint", próximo grande projeto de Hideo Kojima, que meses depois encontrou uma nova casa na Xbox. A troca surpreendeu o mercado, dada a relação de décadas entre o criador de "Metal Gear Solid" e a Sony.

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Segundo reportagem da Bloomberg, a decisão da empresa japonesa foi motivada por uma combinação de fatores. O desenvolvimento enfrentava atrasos e o orçamento crescia, gerando dúvidas sobre a capacidade de recuperar o investimento. As informações foram atribuídas a fontes anônimas familiarizadas com o projeto.

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A conta que não fechava

O projeto de ação e espionagem teria perdido prazos internos e caminhava para superar o custo previsto, mesmo a anos do lançamento. Para a PlayStation, o risco financeiro se tornou considerável. A situação foi agravada pelo desempenho comercial de "Death Stranding" e "Death Stranding 2", que não teriam atingido as expectativas de receita da Sony.

Outro ponto central foi a questão da exclusividade. A Kojima Productions detém os direitos de suas franquias, o que significa que "Physint" poderia ser lançado em outras plataformas futuramente, assim como ocorreu com "Death Stranding". A Sony estaria pouco disposta a investir centenas de milhões de dólares em um jogo sem a garantia de permanência em seu ecossistema.

No verão de 2026, a PlayStation comunicou inesperadamente o fim do financiamento. Kojima afirmou que sua empresa passou os três meses seguintes buscando outro parceiro.

A entrada do Xbox

A solução surgiu em setembro, quando a Kojima Productions confirmou uma parceria ampliada com a Xbox para publicar "Physint". O acordo também envolve projetos de cinema e televisão. A Microsoft já colaborava com o estúdio em "OD", um jogo de terror, e agora fortalece essa relação.

A estratégia da Microsoft para distribuição é diferente, com lançamentos simultâneos para PC. Nesse modelo, um jogo de Kojima pode alcançar um público maior e servir como base para outras formas de entretenimento.

A decisão da Sony também reflete uma mudança interna. Após o fracasso de jogos como serviço, como "Concord", a empresa passou a aplicar controles mais rígidos sobre seus projetos. Além disso, executivos da PlayStation com relações próximas a Kojima deixaram a companhia nos últimos anos.

"Physint" continua em desenvolvimento e não possui data de lançamento. A mudança representa a escolha da Sony de cortar um investimento considerado de alto risco, enquanto para a Microsoft é a chance de ampliar sua parceria com um dos criadores mais importantes da indústria.

Uma nova fase

Para o público, a mudança de "Physint" da PlayStation para a Xbox pode parecer apenas uma troca de parceira. Para a indústria, porém, o episódio mostra como até projetos comandados por nomes consagrados precisam passar pelo crivo de orçamento, prazo e perspectiva de retorno. A relação histórica entre Kojima e PlayStation não foi suficiente para manter o financiamento quando os riscos aumentaram.

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Agora, "Physint" segue um caminho diferente daquele imaginado em 2024. A Kojima Productions mantém o projeto, mas terá a Xbox como publicadora e uma parceria que também se estende ao cinema e à televisão. Resta saber se a nova configuração será capaz de resolver os problemas que levaram a Sony a abandonar o investimento e, principalmente, se o jogo conseguirá transformar a aposta da Microsoft em um novo grande capítulo na carreira de Kojima.